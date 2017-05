Vosges : Emmanuel Macron arrive en tête avec 55% des voix

Emmanuel Macron arrive en tête de l'élection présidentielle dans les Vosges avec 55.25% devant Marine Le Pen avec 44.75%. A l'issue du second tour, dimanche 7 mai, c'est Emmanuel Macron qui est élu président de la République, à 39 ans.

Emmanuel Macron est élu président de la République, dimanche 7 mai, avec plus de 65% des voix, devant Marine Le Pen (34%). Dans les Vosges, c'est Emmanuel Macron qui arrive en tête de ce second tour, avec 55.25% des voix contre 44.75% à son adversaire. Le taux de participation s'élève à 77.6%. Au premier tour, dans les Vosges, Marine Le Pen était arrivée en tête avec 29,12% des voix, devant Emmanuel Macron et François Fillon. La candidate du Front National s'incline mais progresse en nombre de voix. Elle avait réuni 64.000 électeurs au premier tour, elle en compte près de 86.000 au second.

A Epinal, Emmanuel Macron domine largement avec 71.46% des voix. A Saint-Dié, le nouveau président réunit 63.1% des électeurs. C'est plus serré à Neufchâteau avec 53%. Marine Le Pen est même en tête dans de nombreuses communes comme Raon-l'Etape (52%), Etival-Clairefontaine (55%), Rupt-sur-Moselle (52%) Rambervillers (51%) par exemple.

Participation en baisse, votes nuls et blancs en très forte hausse

Fait rare, la participation a baissé au second tour par rapport au premier. La participation a atteint 77.6% contre 80% au premier tour. Mais surtout, le nombre de votes nuls et blancs a explosé entre les deux tours : il était d'environ 2.4% au premier tour contre 9.64% au second. Ce sont ainsi 27 481 voix qui ont "disparu" entre les deux tours. On comptait 219.502 suffrages exprimés il y a 15 jours contre 192.021 ce dimanche 7 mai.

