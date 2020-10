Votation citoyenne sur l'avenir de l'Occitanie : vous avez trois semaines pour donner votre avis

Quelques jours après avoir reçu les propositions de la convention citoyenne pour l'Occitanie, la Région a délibéré sur la votation citoyenne qui permettra aux habitants du territoire de se prononcer sur leurs priorités pour l'Occitanie de demain.

Démarche unique à l'échelle d'une Région, la convention citoyenne pour l'Occitanie a réuni 100 citoyens tirés au sort entre le 10 septembre et le 3 octobre. Résultat : 294 propositions dont 52 mesures prioritaires pour enrichir les politiques publiques régionales. Les membres de la Convention ont également identifié trois thèmes stratégiques pour l'avenir du territoire qu'ils ont souhaité soumettre au vote des citoyens :

Améliorer le bien-être de tous au travers d'un modèle plus durable ;

Renforcer les solidarités territoriales ;

Développer de nouvelles pratiques de la citoyenneté.

Pour chacun de ces thèmes les citoyens auront la possibilité de juger le niveau de priorité des propositions d'actions qui leur sont soumises par les membres de la convention. Le résultat de la votation sera ensuite pris en compte par les élus régionaux lors de l'assemblée plénière du 19 novembre prochain.

Comment participer ?

Rendez-vous du 16 octobre au 6 novembre 2020 sur le site laregioncitoyenne.fr pour créer un compte personnel et accéder à la votation. Elle est ouverte aux habitants d'Occitanie et aux personnes pouvant attester d'une attache au territoire, âgés de 15 ans et plus.

Les 16 "Maisons de ma Région" seront également mises à disposition de celles et ceux qui souhaiteraient être accompagnés ou qui ne seraient pas équipés du matériel informatique nécessaire pour participer.