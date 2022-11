La ville des Sables d'Olonne retire la question des logements sociaux de sa votation.

"Êtes-vous favorable à l’application stricte de la loi SRU qui exige que les 4.000 prochains logements construits soient exclusivement des logements sociaux ?" A l'invitation du maire divers-droite de la ville les habitants des Sables d'Olonne étaient invités à répondre à 5 questions dont celle-ci à partir de ce vendredi 18 novembre. Mais à la demande du préfet de Vendée cette question a été retirée de la votation.

"Nous voulons que nos relations avec l’État restent constructives et apaisées - indique le maire Yannick Moreau- C’est pourquoi nous acceptons de retirer cette question et souhaitons qu’elle laisse place à un dialogue sincère, pour revenir à des objectifs de construction plus réalistes". La préfecture confirme de son côté un dialogue officiellement "constructif" avec la mairie des Sables d'Olonne. La ville est très en retard dans la construction de logements sociaux.

Yannick Moreau maire des Sables d'Olonne © Radio France - Yves-René Tapon

Les sablais seront en revanche toujours interrogés sur des questions moins sensibles comme la fermeture hivernale de la piscine du Remblai pour économiser de l'énergie, l'interdiction de fumer sur toutes les plages de la ville ou le lancement d'une procédure contre Orange sur le déploiement de la fibre. Cette consultation sur internet ou dans 5 bureaux de vote aura lieu du 18 au 26 novembre.

Le maire DVD Yannick Moreau a l'habitude d'en appeler aux habitants pour trancher des sujets qui peuvent faire polémique. On se souvient de ce référendum organisé en mars pour le maintien de la statue de Saint-Michel (94% de oui sur 4593 votants). Statue que le tribunal administratif puis la cour administrative d'appel de Nantes ont demandé qu'elle soit retirée du domaine public au nom de la séparation de l'Eglise et de l'Etat. Le maire a saisi le Conseil d'Etat.