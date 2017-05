Vote blanc, nul ou abstention, que vont-ils faire pour les législatives ?

Plus d'un tiers des électeurs ne s'est pas prononcé en faveur d'Emmanuel Macron ou Marine Le Pen. Direction la Vallée du Gier pour savoir ce que feront dans un mois les sceptiques du second tour de la présidentielle.

Abstention, nul ou blanc, plus du tiers des électeurs n'a pas donné son avis sur le duel Le Pen - Macron de dimanche dernier. Les votes blancs et nuls représentent 11,5 % des suffrages. C'est un record pour la 5eme République. Cette tendance est très nette dans la Vallée du Gier, avec des communes comme Rive de Gier et ses 35 % d'abstention ou La Grand Croix, Lorette et l'Horme qui avoisinent les 11 - 12 % de votes blancs et nuls cumulés. Toute l'enjeu est maintenant de savoir si ces électeurs feront de même pour les législatives.

À L'Horme, Cyril a a voté blanc mais il se dirige vers autre chose pour les législatives. "Je pense qu'aux législatives, il y aura d'autres choix possibles. Macron sera obligé de composer avec ce vote. Si on vote autrement, il y a peut-être possibilité de le forcer à faire avec d'autres. Ce serait l'idéal parce que lui, il ne me convient pas."

Pour assister à ce raz de marée, abstentionniste, blanc et nul, Isabelle était en première ligne ce dimanche. Elle a dépouillé dans un bureau de vote de sa ville : La Grand Croix. "On a tous été étonnés par le nombre de bulletins blancs" explique-t-elle. Pour autant, elle pense que les législatives vont plus inspirer les sceptiques : "Ils retrouveront le choix du premier tour où ils avaient pu s'exprimer sur une diversité de choix et d'opinion."

Le choix devrait en effet être plus simple dans un mois pour ceux qui ont voté blanc ou nul. Mais inutile de se faire trop d'illusion pour ce qui est des abstentionnistes. Ils sont toujours plus nombreux aux législatives qu'à la présidentielle.