Vote de la réforme des retraites : "je pense qu'on aura un doute jusqu'à la dernière minute"

La réforme des retraites devrait être votée ce jeudi 16 mars par le Parlement. À l'Assemblée nationale, le gouvernement n'est pas certain d'obtenir la majorité absolue et pourrait avoir recours au 49.3. Une situation loin d'être idéale assure la députée Renaissance de la 8e circonscription de l'Isère, Caroline Abadie, invitée de France Bleu Isère ce jeudi matin.

France Bleu Isère : La commission mixte paritaire est parvenue à un accord mercredi sur le projet de réforme des retraites. Le texte doit être voté définitivement ce jeudi, au Sénat d'abord, puis à l'Assemblée nationale. Vous sortez la calculette ce matin pour être sûre d'avoir la majorité des voix ?

Caroline Abadie : Je pense qu'on aura un doute jusqu'à la dernière minute. Mais c'est pas grave. Je crois qu'on va aller au vote quand même.

La version du texte qui ressort de cette commission mixte paritaire cherche à faire pencher Les Républicains hésitants de votre côté, avec des évolutions sur les carrières longues par exemple. Ce sera insuffisant, selon vous, pour éviter le 49.3 ?

Écoutez, nos collègues Républicains avaient dans leur programme, eux aussi, une réforme des retraites qui était d'ailleurs beaucoup plus dure que celle que l'on a proposé aux parlementaires. Il y a quelques mesures supplémentaires qu'ils ont poussées : la surcote jusqu'à 5 % pour les mères de famille, le cdi senior pour les personnes au chômage à partir de 60 ans qui sera en expérimentation et il y a effectivement ce compromis sur les carrières longues qu'Elisabeth Borne avait annoncé dès le passage à l'Assemblée nationale. Cette réforme, elle est quand même de nature à les faire voter. Je crois que eux aussi sont convaincus, comme nous, qu'une réforme des retraites est nécessaire si nous ne voulons pas perdre notre système par répartition.

Vous disiez malgré tout que l'incertitude serait là jusqu'au bout. S'il n'y a pas de vote, ce sera donc ce scénario du 49.3. Et là, ça deviendrait un vote pour ou contre le gouvernement. Cela ne vous inquiète pas ce scénario, qui est possible ?

Ce n'est franchement pas la situation idéale, clairement, je préfèrerais qu'on aille au vote. Ce n'est pas idéal, mais sur un texte budgétaire, c'est tout à fait légitime quand on a une majorité relative d'engager sa responsabilité. Et c'est ce qu'on a fait sur les textes, à l'automne, budgétaires. Et vous avez vu que, à chaque fois, le gouvernement est resté en place parce que personne ne veut aller à la destitution du gouvernement pour autant, même s'il manifeste de façon très, très forte son désaccord sur le texte dans l'enceinte de l'hémicycle.

Il y a eu une nouvelle journée de mobilisation mercredi, une autre ce jeudi. Le soir de sa réélection, Emmanuel Macron avait assuré vouloir travailler en concertation, avec une nouvelle méthode. C'est le résultat de cette nouvelle méthode, la situation où on se trouve aujourd'hui ?

Force est de constater que ça n'a peut-être pas aussi bien fonctionné qu'on le voulait mais il faut vraiment voir les efforts faits quand même dans les coulisses, qui ne sont peut être pas toujours visibles, que les gens gardent pour eux probablement. Mais on était à 65 ans sur la réforme qu'on proposait pendant les élections, on est passé à 64. Ça, c'est le travail de concertation qu'a fait Olivier Dussopt. On a fait des aménagements très forts sur les carrières longues. On a fait des aménagements aussi sur la retraite progressive.

On a beaucoup de bougé. Peut-être que ça ne se voit pas parce que c'est une réforme qui reste technique. Et même moi, j'ai toujours un peu du mal à tout lister tant il y a de choses dans cette réforme. Mais il y a énormément de mesures sociales qui permettront aux Français d'avoir soit une meilleure retraite, soit des meilleures conditions de fin de carrière. C'est quand même très important, il me semble, comme mesure sociale. Je pense par exemple aux 1.200 €, minimum pour une carrière pleine.

Malgré tout, tout cela, vous le disiez vous-même, ça a du mal à être entendu. La preuve, on voit des gens dans les manifestations et les syndicats qui sont prêts à durcir le mouvement, à aller plus loin. Comment vous abordez cette situation alors qu'on arrive à échéance pour le vote ?

Moi, je suis un petit peu perdue parce que, après les premières manifestations, je suis allée au marché de Vienne sur ma circonscription. J'ai rencontré le tout venant et des gens qui avaient effectivement manifesté pour la première fois de leur vie et j'étais perturbée parce qu'ils trouvaient que la réforme était dure, mais personnellement, ils étaient tout à fait prêts à travailler jusqu'à 64 ans parce qu'ils se sentaient en forme pour le faire. Mais ils étaient contre le principe. Tout autant, ils savaient qu'une réforme était nécessaire parce que notre système, aujourd'hui, a besoin de financements, de se refinancer, de s'autofinancer.

Donc je suis un petit peu perdue, effectivement, sur pourquoi ça se durcit alors qu'au contact... mais peut-être que ma circonscription n'est pas représentative ou peut-être que les gens que j'ai rencontrés sur le marché ne sont pas représentatifs, c'est tout à fait possible, mais je vois aussi beaucoup de gens en dehors de ce cadre-là, qui ne me parlent pas du tout de la réforme des retraites, qui sont sur leurs sujets, leurs préoccupations et qui sont assez, soit résignés effectivement, et qui n'iront pas jusqu'à 64 ans de gaité de cœur, soit qui savent que l'on sait qu'il faudra réformer le système de retraite. Depuis qu'on a voté la retraite à 60 ans sous Mitterrand en 82, on sait qu'on va devoir réformer, parce que tout le monde le disait à l'époque, ça ne sera pas viable quand les baby boomers seront à la retraite.