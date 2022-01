Vote définitif pour le pass vaccinal à Assemblée nationale ce dimanche, après adoption au Sénat

Le projet de loi instaurant le pass vaccinal a été adopté en 2e lecture samedi soir au Sénat avant un vote définitif ce dimanche après-midi à l'Assemblée nationale. Des débats qui auront duré plus que prévu. Le gouvernement table sur une entrée en vigueur du texte autour du 20 janvier.

Après deux semaines de débats parlementaires mouvementés, le projet de loi sur le pass vaccinal est repassé au Sénat en 2e lecture. Le texte qui prévoit le remplacement du pass sanitaire par un pass vaccinal a été adopté en début de soirée ce samedi. Vote par 187 voix pour, 66 contre et 88 abstentions. Comme ils l'avaient déjà fait en 1er lecture, les sénateurs ont introduit des modifications, notamment suppression du contrôle d'identité par les cafetiers et restaurateurs et suspension des amendes pour les entreprises qui ne respectent pas les règles du télétravail.

Lecture définitive prévue à 16h

Le texte arrive à nouveau à l'Assemblée nationale ce dimanche après-midi, avec une lecture définitive prévue à 16h. Le gouvernement espère une mise en oeuvre du pass vaccinal autour du 20 janvier, après de possibles recours auprès du Conseil constitutionnel.

C'est dans ce contexte d'entrée en vigueur imminente du pass vaccinal que des anti-pass et anti-vax ont manifesté à nouveau en France. La mobilisation contre le pass sanitaire a reculé samedi, divisée par deux en une semaine. Dans toute la France, les manifestations ont rassemblé 54.000 participants selon le ministère de l'Intérieur, loin des 105.200 du samedi précédent.

