Vote du budget de la Sécurité sociale : Elisabeth Borne déclenche le 49.3 pour la septième fois

En l'espace de 42 jours, Elisabeth Borne aura donc utilisé à sept reprises le 49.3. Ce mercredi, la Première ministre a ressorti l'arme constitutionnelle , toujours sur le projet de budget de la Sécu pour 2023, cette fois-ci en lecture définitive à l'Assemblée nationale. Les députés de la Nupes ont annoncé vouloir déposer une nouvelle motion de censure. Ce texte de projet de budget de la Sécu est au cœur du mouvement de contestation des syndicats de médecins libéraux et de biologistes qui appellent à la fermeture des cabinets et des laboratoires ce jeudi et ce vendredi.

A la tribune de l'Assemblée, Elisabeth Borne a précisé qu'"à quelques jours du terme du délai constitutionnel, je regrette à nouveau, comme je l'ai déjà fait, que les positions soient restées figées. Et que malgré les avancées, chaque groupe d'opposition ait réaffirmé sa volonté de s'opposer au projet de loi, quoi qu'il contienne, quel qu'il soit", avant d'ajouter que "le texte n'a pas bougé d'une virgule par rapport à la version qui a été adoptée lundi dernier", après le rejet d'une précédente motion de censure.

Avant le recours au 49.3, la majorité présidentielle a défendu à nouveau des mesures de préventions (rendez-vous aux âges-clés de la vie), la création d'une quatrième année de stage en médecine générale "en priorité" dans les déserts médicaux, mais aussi un texte de "responsabilité budgétaire". La rapporteure du texte, Stéphanie Rist (Renaissance), a dénoncé "les péripéties d'un triste spectacle politicien de motions de censures".

Une motion de censure débattue en fin de semaine ou début de la semaine prochaine

Les députés de la Nupes ont d'ores et déjà annoncé leur volonté de déposer une nouvelle motion de censure, contrairement a priori au groupe Rassemblement national. "Nous n'aurons parlé de rien", a déploré le député LFI Damien Maudet. "Rien sur la psychiatrie. Rien sur la santé environnementale. Vous n'apprenez rien de la crise Covid", a dénoncé l'écologiste Marie-Charlotte Garin.

La motion de censure pourrait être discutée en fin de semaine ou en début de semaine prochaine. Son rejet probable viendrait clore l'examen du projet de budget de la sécurité sociale pour 2023, qui serait alors considéré comme définitivement adopté.