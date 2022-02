Le mouvement Nous Sommes incite les citoyens à bien s'inscrire sur les listes électorales

Le mouvement politique montpelliérain Nous Sommes lance une campagne de communication pour inciter les citoyens à s'inscrire sur les listes électorales dans sa commune de résidence. Il est encore possible de modifier son inscription jusqu'au 4 mars, un mois avant l'élection présidentielle.

A Montpellier, le mouvement politique Nous Sommes a décidé de s'attaquer à la problématique de la mal-inscription. A deux mois de l'élection présidentielle, la question se pose. Etes-vous bien inscrits sur les listes électorales ? Environ 7 millions de Français sont mal inscrits, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sur les listes électorales de la commune dans laquelle ils résident. Ce phénomène touche particulièrement les étudiants qui, par exemple, vivent à Montpellier toute l'année mais sont domiciliés chez leurs parents.

Les mal-inscrits ont tendance à ne pas voter, faute de pouvoir faire procuration, et participent à l'augmentation du taux d'abstention. Celui-ci a atteint un taux record aux dernières élections régionales et départementales, avec plus de 70% à Montpellier.

Finalement aujourd'hui, c'est une toute petite partie de la population qui participe à élire nos représentants, et cela pose une vraie question démocratique.

Le mouvement Nous Sommes a donc décidé de lancer une campagne de communication dans les rues de Montpellier, et sur les réseaux sociaux. Le collectif prévoit d'installer des affiches et de réaliser des pochoirs devant les bureaux de vote.

"On a demandé à la mairie de mettre en place une vraie campagne de communication, mais ils ne l'ont pas fait" raconte l'élue municipale Alenka Doulain. "Donc le mouvement Nous Sommes a décidé de se mobiliser avec les moyens du bord, pour inciter les citoyens à se demander s'ils sont bien inscrits sur les listes électorales. A Montpellier, il y a beaucoup d'étudiants, ce qui amplifie ce phénomène, donc le mot d'ordre, c'est de leur dire : si vous vivez ici, votez ici, comme ça c'est plus simple."

Alenka Doulain, élue municipale affirme que c'est une question de démocratie Copier

Les citoyens ont jusqu'au 4 mars en mairie et jusqu'au 2 mars en ligne pour s'assurer d'être sur les listes électorales dans la bonne commune sur le site de l'administration française.