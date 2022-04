Vote Le Pen en milieu rural : "On n'est pas une zone fragile au niveau économique" martèle Diane Rouland

Si Emmanuel Macron décroche 64,2% des suffrages lors du second tour de la présidentielle (ce qui place le département au dessus de la moyenne nationale) de son côté, Marine Le Pen obtient 35,8% dans le département. Un score en hausse en Mayenne par rapport à 2017. "D'élection en élection, la progression du Rassemblement national est nette, observe Arnaud Leclerc, politologue, sur France Bleu Mayenne. Toute la façade est de la Sarthe vote très fortement pour le Rassemblement national ainsi qu'au sud et ça a commencé à pénétrer en Mayenne, et un petit peu en Maine-et-Loire."

Un vote Le Pen à cause d'une fragilité économique ? Faux répond Diane Rouland

Au total, la candidate d'extrême droite s'est imposée dans 37 communes, et le vote RN s'observe surtout dans les communes rurales de l'Est et du Nord-Est du département. Le vote RN "se localise pour l'instant plutôt dans des zones rurales où l'horizon économique est très incertain, poursuit Arnaud Leclerc. C'est souvent dans des zones éloignées des infrastructures et des agglomérations, des zones économiquement fragiles".

"Arrêtons de stigmatiser les zones rurales"

L'argumentaire du politologue ligérien ne tient pas explique Diane Rouland, la présidente de la communauté de communes du Mont des Avaloirs, là où certaines communes ont placé Le Pen en tête dimanche : "on a été labellisé Territoire d'Industrie. On a quand même plus de 5.000 emplois dans le secteur, nous avons de belles entreprises. On n'est pas une zone fragile économiquement. Ce politologue n'est pas économiste, il n'a pas toutes les données. Il faut arrêter de stigmatiser les zones rurales. Il se passe plein de choses pour l'économie, le tourisme et du coup il faut valoriser ce qu'on y fait. On a toujours l'impression qu'on est regardé depuis Laval avec des a priori".