Vote RN à Belin-Béliet : "un rejet de la politique de Macron et un changement de population" explique le maire

Dimanche soir les électeurs de Belin-Béliet ont placé Marine Le Pen en tête du scrutin avec 31,3 % des voix. Comment expliquer cette progression du RN sur cette terre de la droite modérée ? Eléments de réponses avec les habitants et le maire Cyrille Declercq.

Parmi les territoires qui ont massivement voté Marine Le Pen dimanche en Gironde on cite régulièrement le Médoc et le Blayais mais le Sud-Gironde est également concerné. De Salles à Captieux le vote RN progresse depuis 2017. Illustration à Belin-Béliet où Marine Le Pen obtient 31,3 % au 1er tour devant Emmanuel Macron (22,7%) et Jean-Luc Mélenchon (16,7).

Belin-Béliet était traditionnellement une terre de la droite modérée, mais depuis quelques années sa population a changé, son vote aussi. Le maire socialiste Cyrille Declercq élu en 2020 sur une liste de centre-gauche, regrette cette progression du RN mais il est catégorique : cela n'a rien à voir avec le racisme !

La sociologie de notre commune a beaucoup évolué avec l'arrivée récente d'urbains qui n'avaient plus les moyens financiers de vivre en ville. Eux peuvent exprimer un mécontentement dans les urnes mais c'est pareil pour les locaux qui sont perturbés par ces nouveaux habitants qui s'installent chez eux.

Le maire estime que le vote RN est multifactoriel : "sur les retraites par exemple, les gens ne veulent pas de l'idée de Macron de partir à 65 ans". En revanche il rejette l'idée selon laquelle Belin-Béliet serait devenue une ville où règne l'insécurité : "à part une poignée d'adolescents qui font brûler quelques poubelles, on ne peut pas parler de phénomène de délinquance."