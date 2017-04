Votez Iznogoud ou Gaston !

Et si les candidats à l'élection présidentielle étaient des personnages de bande dessinée ? C'est l'idée pleine d'humour de la Cité de la Bande dessinée à Angoulême. La bibliothèque s'est transformée en bureau de vote. 13 personnages de BD attendent les suffrages des visiteurs.

Des panneaux électoraux avec des affiches d'Iznogoud, de Gaston Lagaffe, de Wonder Woman, de Superman, ou encore de Picsou... C'est le bureau de vote de la bibliothèque à la Cité de la Bande dessinée d'Angoulême. Il n'y a pas d'isoloir, mais on peut voter plusieurs fois. Les enfants ont le droit de vote. Les bulletins des 13 candidats sont glissés dans l'urne. Il y aura deux tours, comme la vraie élection et, ici, l'abstentionnisme n'est pas de mise.

Des parodies de journaux décorent les murs du bureau de vote : "Le Canard déchaîné" annonce un meeting d'Achille Talon. Et "Valeurs de maintenant" s'interroge sur le programme du candidat Iznogoud. Au-delà de la parodie d'élection, c'est tout un choix d'albums de bande dessinée sur la politique qui est proposé aux lecteurs dans la bibliothèque de la Cité de la BD.

"On publiera des statistiques quand on ouvrira la petite boîte" (Léo Magrangeas, qui a réalisé les affiches des "candidats")