"Votons dehors monsieur Castex !" : Olivier Richefou veut installer des bureaux de vote en extérieur

Olivier Richefou, le président du département de la Mayenne, souhaite organiser les élections départementales et régionales, prévues les 13 et 20 juin, en extérieur, estimant que ces deux scrutins peuvent se dérouler dans des conditions de plein air compatibles avec la situation sanitaire.

Voilà une proposition originale et inédite formulée ce vendredi par le président du département de la Mayenne Olivier Richefou : voter dehors lors des élections départementales et régionales, prévues les 13 et 20 juin prochains, dans les espaces extérieurs des traditionnels lieux de vote comme les écoles et les salles des fêtes.

"Votons dehors monsieur le Premier ministre !"

L'élu centriste s'en explique dans un communiqué : "La majorité des bureaux de vote en France sont dans des écoles, des collèges ou des salles des fêtes qui disposent, par ailleurs, d’espaces extérieurs couverts, type préau. Nous pourrions parfaitement tenir les bureaux de vote en extérieur, et ainsi respecter la devise gouvernementale : Dedans avec les miens, dehors en citoyen".

Si ce scrutin n’est pas tenu dans les délais prévus, il n’y aura qu’un seul responsable et ce n’est pas le virus, c’est le manque de volonté du Gouvernement.

Olivier Richefou, candidat à sa propre réélection, se prononce contre tout report des élections de juin prochain : "Le gouvernement considère le calendrier électoral comme une variable d'ajustement à la gestion de la crise sanitaire. Cette situation n'a que trop duré. La menace du report est agitée car rien n'a été pensé ou prévu" souligne-t-il.

Le patron de l'exécutif départemental mayennais rappelle qu'il a milité pour la mise en place du vote par correspondance, une proposition qui n'a pas été retenue.