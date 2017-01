VOTRE AVIS - La primaire de la gauche, ça vous intéresse ?

Dernier débat ce jeudi soir pour les sept candidats à la primaire de la gauche. Dernière occasion de convaincre avant le premier tour du scrutin ce dimanche 21 janvier.

Sur France 2 dès 20h55, Jean-Luc Bennahmias, Benoit Hamon, Arnaud Montebourg, Vincent Peillon, Sylvia Pinel, François de Rugy et Manuel Valls tenteront de convaincre sur des thèmes pré-définis : l'emploi, la sécurité et la justice et le service public. Ils répondront aux questions de Français.

Des audiences ternes

Mais pas sûr que le troisième débat de cette campagne express, attire les foules devant les téléviseurs. Le premier débat de la primaire socialiste, et encore plus le deuxième, a fait un flop d'audience. 3,8 millions de téléspectateurs seulement étaient au rendez-vous jeudi dernier, alors que le premier débat de la primaire de la droite et du centre avait attiré 5,6 millions de téléspectateurs.

Et à 7h50, l'invité de France Bleu Bourgogne : Antoine Hoareau, secrétaire de la section PS de Dijon, l'organisateur de la primaire socialiste en Côte-d'Or.