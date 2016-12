Ces trois derniers mois les inscriptions sur les listes électorales ont nettement augmenté à Dijon. Est-ce un sursaut citoyen semblable à d'autres années d’élection présidentielle ou un effet présidentielle, voire un effet "primaires"? Irez-vous voter en 2017? On vous pose la question.

2017 sera une année très importante en terme de scrutins, avec l'élection présidentielle et les élections législatives. Or pour voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. pour les retardataires, dépêchez-vous, la date butoir c'est le 31 décembre au plus tard.

Nette augmentation des inscriptions ces derniers mois

A Dijon, le nombre des inscriptions n'a cessé de grimper ces derniers mois. Faut-il y voir un sursaut citoyen ? Y a t-il un effet "Présidentielle" ou est ce que c'est lié aux primaires, de droite et de gauche ?

Irez-vous voter pour la prochaine présidentielle de 2017 ? On vous pose la question ce mercredi 21 décembre. Appelez nous dès 8h15 au 03 80 42 15 15 ou laissez nous un message sur Facebook et Twitter.

VOTRE AVIS - Présidentielle 2017 : irez-vous voter ?https://t.co/lGlv08IiBC — FBleu Bourgogne (@bleubourgogne) December 20, 2016

→ À lire aussi : A Dijon : nette augmentation des inscriptions sur les listes électorales