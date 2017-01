VOTRE AVIS - Qui va remporter la primaire de gauche ?

Ils sont sept candidats à la primaire de gauche. Ce dimanche soir, il n'en restera plus que deux. Si dans les sondages les mieux placés sont Manuel Valls et Arnaud Montebourg, après les débats Benoit Hamon est le candidat qui progresse le plus. De son côté, Vincent Peillon prédit une surprise.

Qui de Jean-Luc Bennahmias, Sylvia Pinel, Arnaud Montebourg, Manuel Valls, Vincent Peillon, François de Rugy et Benoît Hamon remportera la primaire de la gauche ? A quelques heures du vote, l'incertitude demeure sur le nom des deux finalistes. Quatre candidats semblent se détacher. Tous sont des anciens ministres de François Hollande.

Un ticket Valls-Hamon ?

En tête des sondages, on trouve Manuel Valls. Selon un sondage Opinion Way, l'ancien premier ministre arriverait en tête des intentions de vote (37%) au premier tour de la primaire devant Benoit Hamon (28 %) et Arnaud Montebourg (24%). Face à Benoit Hamon, Manuel Valls l'emporterait au second tour mais serait battu en cas de duel face à l'ancien ministre du redressement productif.

La surprise Vincent Peillon

De son côté, Patrick Bloche, le directeur de campagne de Vincent Peillon prédit ce dimanche soir une surprise "Peillon". "Nous constatons une dynamique dans une campagne éclair qui porte ses fruits dans la dernière ligne droite", explique le directeur de campagne de l'ancien ministre. "C'est le seul à pouvoir rassembler toute la gauche". Quand à Benoit Hamon, c'est de tous les candidats, celui qui est jugé le plus convaincant après les 3 débats (29 %) devant Arnaud Montebourg (21%) et Manuel Valls (21%).

L'ombre de Macron

Tout au long des débats, l'ombre d'Emmnanuel Macron aura plané sur les débats. Au point de se demander si celui (ou celle ?) qui sortira vainqueur de la primaire ne devra pas se rallier à Emmanuel Macron. Le leader du mouvement En Marche ne cesse se monter dans les sondages et de rallier des élus de gauche et de droite.