"Réduire les indemnités des élus est contradictoire avec leur probité" estime le politologue Jean Petaux

Chaque jour, on met en avant les thèmes que vous, lecteurs de Francebleu.fr, avez mis en avant lors de notre consultation Ma France 2022. Et parmi vos priorités pour l'élection présidentielle, celle qui arrive en tête est l'exemplarité des élus et personnalités politiques.

C’est le fait le plus marquant de notre consultation : le thème le plus souvent cité, mais aussi le plus plébiscité, concerne la probité des responsables politiques et la réduction des "avantages" qui leurs sont attribués. Ce thème rassemble un quart des propositions. Il arrive loin devant le pouvoir d’achat, l’écologie, la santé ou l'éducation, et très loin devant la sécurité et l'immigration. Un million de personnes ont répondu à la consultation Ma France 2022 sur les sites internet de France Bleu et de France 3. "Un grand nombre de répondants mais attention, cela ne veut pas dire que c'est représentatif de la société française" analyse le politologue Jean Petaux, invité de France Bleu Gironde pour évoquer les résultats de cette étude.

Si vous n'indemnisez pas les élus, vous les rendez corruptibles.

Parmi les propositions : exiger un casier judiciaire vierge pour exercer une fonction publique, réduire les indemnités des élus nationaux et membres du gouvernement et mettre fin à toute forme de justice d'exception pour les responsables politiques. "La deuxième proposition, réduire les indemnités, elle est totalement contradictoire avec la nécessité d'une probité. Parce que si vous n'indemnisez pas les élus, vous les rendez corruptibles." Le politologue estime qu'il y a "une espèce de tradition française à taper sur les politiques." Il voit notamment un phénomène de représentation qui s'auto-alimente selon lui, notamment avec les réseaux sociaux.