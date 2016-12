Vous n'êtes pas encore inscrit sur les listes électorales ? il n'est peut être pas trop tard

Vous faites peut être partie des 3 millions de français non-inscrits sur les listes électorales ou des 7 ou 8 millions mal inscrits, hé bien, vous pouvez encore le faire vendredi et samedi

Il reste toute la journée de vendredi donc et exceptionnellement samedi, toutes les mairies de France ont l'obligation d'ouvrir deux heures au minimum pour les ultimes retardataires.

Permanence par exemple dans la petite commune de Bard entre 14 et 16h et c’est Quentin Paquet, le plus jeune maire de la Loire, qui vous accueillera pour cette permanence d’inscription qui connait un véritable succès dans sa commune depuis septembre

Si vous comptez vous faire inscrire ce samedi, vérifiez les horaires d'ouverture de votre mairie et n'oubliez pas de venir avec une pièce d'identité en cours de validité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois.