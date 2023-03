Vrai ou Faux : la délinquance explose-t-elle à Bergerac, comme l'affirme le député RN de Dordogne ?

"À Bergerac, il y a des rues du centre-ville qui deviennent des zones de non-droit", scande le député du Rassemblement National Serge Muller ce mardi 7 mars à l'Assemblée nationale. Pour sa première question au gouvernement depuis le début de sa mandature, il a souhaité s'adresser au ministre de la Justice Eric Dupont-Moretti qu'il accuse de "laxisme" et lui reproche de ne pas vouloir mettre en place des peines plancher, c'est-à-dire des peines minimales. À Bergerac, "la délinquance s'organise, elle se structure. Et comme à Marseille, les dealers affichent les tarifs sur les murs des immeubles", affirme d'emblée le député RN.

"Allez dire que l'insécurité n'est qu'un sentiment lorsque les viols et les agressions sexuelles ont augmenté de 30% en un an [à Bergerac]", avance l'élu, qui ajoute que les coups et blessures volontaires ont augmenté de 400% en 20 ans. Mais d'où proviennent ces chiffres et symbolisent-ils vraiment une hausse de l'insécurité dans la commune ?

Les violences sexuelles se stabilisent après une forte hausse

Selon le dernier rapport publié par le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) mis à jour en septembre 2022, 57 cas de violences sexuelles ont été recensés à Bergerac en 2021. Cela correspond à une hausse de 11,76% par rapport à 2020, loin des 30% en un an annoncé par le député.

Mais si on remonte à 2017, la hausse sur cinq ans est effectivement importante (+171%). Sur l'ensemble du département, la préfecture estime dans son "bilan de la délinquance 2022" que la "tendance s'est stabilisée depuis deux ans" et indique une hausse de 4% entre 2021 et 2022.

"C'est très compliqué d'analyser ces chiffres", estime le vice-procureur de Bergerac Charles Charollois, personnellement, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une explosion". Selon lui, la hausse pourrait être liée à la libération de la parole des victimes ces dernières années.

Les violences intrafamiliales au cœur des coups et blessures

Même ressenti pour le commandant de police de Bergerac, Sylvain Janiszewski pour qui la libération de la parole est la principale explication. Il assure : "Ce sont les violences intrafamiliales, une sous-catégorie des coups et blessures volontaires, qui sont à l'origine de leur hausse". Elles représentent aujourd'hui près de 60% des coups et blessures répertoriés par le commissariat et la proportion augmente chaque année. Selon le SSMSI, l'ensemble de la catégorie a augmenté de 27% entre 2020 et 2021, mais de 60% pour les violences intrafamiliales et seulement 8,2% pour les autres types.

Sylvain Janiszewski affirme même que les "violences crapuleuses" sont en baisse dans la commune. "Vous avez déjà vu des règlements de compte à Bergerac ? Ça me paraît difficile de comparer avec Marseille, ce n'est pas le même type de délinquance", ajoute-t-il. En analysant les données du ministère de l'Intérieur, la cité phocéenne avait par exemple trois fois plus de cas de violences crapuleuses en 2020 que Bergerac.

La Dordogne, 13e département le plus sûr de France

Sur le total des crimes et des délits, Marseille avait également une moyenne supérieure de cas pour mille habitants (78,8 contre 54,28 pour la commune de Dordogne). La délinquance dans le Périgord a effectivement augmenté cette année, mais moins que la moyenne française. Le département est le 13ᵉ le plus sûr de France en termes de nombre de faits commis, rapporté à la quantité de population.

"Beaucoup de maires me disent qu'ils souhaitent installer des caméras de vidéoprotection. C'est sûr que l'insécurité augmente", estime Serge Muller, contacté par téléphone. Avec sa prise de parole, il dit avoir surtout voulu "pousser le ministre de la Justice dans ses retranchements et ses incohérences".

