Web-série alsacienne : des enfants dans la peau du président de la République

Quel regard les enfants portent-ils sur l'élection présidentielle ? C'est ce qu'a voulu savoir la réalisatrice strasbourgeoise Marie-Lyne Furmann. Elle a fait une web série "si j'aurais su" qui est diffusée sur Facebook et Youtube.

Donner la parole aux enfants avant l'élection présidentielle. C'est le travail mené par la réalisatrice strasbourgeoise Marie-Lyne Furmann. Elle a fait une web-série qui s'appelle "si j'aurais su". Elle a interrogé des enfants de CP, CE1 et CM1 de l'école Jean Mermoz de Schiltigheim, classée en Zone d'Education Prioritaire.

"Une angoisse par rapport au Front national"

Elle a eu envie de savoir comment ils percevaient la politique et cette élection en particulier : "ils sont petits mais ils ne se laissent pas non plus berner. Ils ont conscience des enjeux de la finance. Ils ont conscience qu'il y en a qui ont triché. On sent qu'il y a beaucoup d'angoisse par rapport à Marine Le Pen, au Front national".

Les deux premiers épisodes, réalisés avant le premier tour, sont disponibles sur Facebook et Youtube. Et Marie-Lyne Furmann compte tourner un nouvel épisode avec les enfants après l'élection.