Wilfried Schwartz largement élu président de la métropole de Tours

Ce vendredi 17 juillet, Wilfried Schwartz a été élu président de la métropole de Tours avec 74 voix sur 87. En face de lui, Emmanuel François a présenté sa candidature pour "faire naître d'autres alternatives [...] et encourager l'expression des opinions diverses", selon les mots du nouveau maire de Saint-Pierre-des-Corps. Wilfried Schwartz succède donc à Philippe Briand qui reste cependant deuxième adjoint en charge des relations institutionnelles et du rayonnement international.

D'où vient Wilfried Schwartz ?

Son nom de famille ne l'indique pas mais Wilfried Schwartz est né à Orléans de parents cheminot et commerçant. Il a 10 ans lorsque ces derniers arrivent à Tours. Lycéen en 2002, il rejoint le mouvement des jeunes socialistes à la suite de l'électochoc que la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle provoque. Quelques années plus tard, il adhère au PS.

Il devient directeur de campagne de Marisol Touraine aux élections législatives de 2007 avant de rejoindre Alain Michel, le maire de la Riche entre 2009 et 2013, en tant que directeur de cabinet. Wilfried Schwartz a fait des études de droit et de santé publique, il était jusque là ingénieur d'études à l'université de Tours.

Il est élu maire de la Riche en 2014 à l'âge de 29 ans, il quitte le PS trois ans plus tard. Sa devise : "mettre les gens ensemble", les élus et les citoyens. Il se veut être quelqu'un de consensuel d'autant que, selon lui, il n'y a pas de majorité nette à la métropole de Tours.