Elections américaines : l'enjeu du vote des personnes âgées, désabusées par la gestion de l'épidémie

L'historien Jack Thomas, un des intervenants de la Nuit Américaine prévue ce mardi soir à Toulouse, imagine la réélection de Donald Trump. Avec tout de même une grande interrogation : le vote des personnes âgées, pas toujours en phase avec le président sortant sur la gestion du coronavirus. Il était l'invité de France Bleu Occitanie ce mardi matin.

"Quelques dizaines de milliers de voix près"

Jack Thomas imagine la réélection du Républicain Donald Trump car "lors du précédent scrutin à quelques dizaines de milliers de voix près il a été élu alors que les sondages étaient favorables à Mme Clinton."

Qui sont les électeurs de Trump, qui sont ceux de Biden ?

En 2020 : qui vote pour Trump, qui vote pour Biden ? L'historien Jack Thomas explique que "pour Trump ce sont essentiellement des évangéliques (chrétiens conservateurs) blancs et ruraux.° Les grandes villes universitaires sont elles pro démocrate et pro Biden". Il ajoute qu'une partie des classes moyennes et ouvrière."s ont voté pour Trump en 2016

La pandémie s'invite dans la campagne

Quid de l'impact de la pandémie de coronavirus sur le scrutin ?

On dit que des personnes âgées ont perdu confiance en Trump car il aurait mal géré et minimisé (la pandémie). On verra si cette partie de l'électorat qui a voté majoritairement Trump en 2016 recommencera - Jack Thomas

A quelle heure le résultat final ?

En Pennsylvanie, on commence à ouvrir les enveloppes, comparer les signatures ce matin seulement. On peut penser que les résultats ne seront pas définitifs avant deux ou trois jours estime l'historien Jack Thomas.

Pour suivre la "Nuit américaine" ce soir à partir de 21h, il suffit de cliquer sur ce lien : https://2020.lhistoireavenir.eu/