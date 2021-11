Congrès des maires de France : le LR Jean-Luc Moudenc soutient l'UDI Philippe Laurent pour la présidence

Jean-Luc Moudenc annonce son soutien au maire UDI de Sceaux Philippe Laurent à la présidence de l'association des maires de France (AMF). Le maire LR de Toulouse ne vote pas pour le candidat du même parti que lui, David Lisnard. Il l'a annoncé ce mercredi matin sur France Bleu Occitanie.

Bonjour Jean-Luc Moudenc. On a d'abord envie de vous entendre sur l'élection du nouveau président de l'Association des maires de France, qui se terminera à 15h. Deux candidats : David Lisnard, le maire LR de Cannes adoubé par le sortant François Baroin, et Philippe Laurent, le maire UDI de Sceaux. Vous soutenez qui, Jean-Luc Moudenc ?

J'ai voté hier pour Philippe Laurent, de loin celui qui a le profil le plus centriste. Ce n'est pas un scrutin politique. Philippe Laurent est un homme indépendant et l'association des maires en a besoin. L'association des maires de France doit retrouver un peu plus d'indépendance.

Vous ne vous reconnaissez plus dans votre famille politique ?

La présidence de l'association des maires de France, ce n'est pas un scrutin politique. Je considère que l'association doit retrouver un peu plus d'indépendance.

Mais quand même, Philippe Laurent est discrètement soutenu par la majorité. Il a sur sa liste des amis d'Emmanuel Macron. Est ce que si on va plus loin, vous vous êtes sur ce créneau-là ?

Ce n'est pas le sujet. Parce que quand on regarde ce qu'il faut regarder, qui est Philippe Laurent ? Je sais bien, il est inconnu du grand public. Mais là, il s'agit d'élire l'association des maires.

Les maires doivent travailler avec l'État et je regrette beaucoup que sous l'impulsion de François Baroin et André Laignel, l'Association des maires, ces dernières années, soit devenue un outil politique et de combat.

Je considère que face à l'ampleur des problèmes, l'Etat et les maires doivent travailler main dans la main plutôt que d'organiser une confrontation permanente.

Mais là, on se projette sur la présidentielle. C'est quand même après-demain. Est ce qu'il existe à Toulouse Jean-Luc Moudenc, comme on peut le lire, un club de soutien des élus à Emmanuel Macron et est-ce que vous en faites partie ?

Je ne connais pas l'existence d'un tel club. En tout cas, l'association des maires de France et l'élection présidentielle, c'est deux sujets différents. Et si on veut mélanger les deux sujets, alors ça veut dire que les maires sont enrôlés dans un combat politicien qui n'est pas l'intérêt de territoire, qui n'est pas l'intérêt des habitants.

On doit défendre son territoire et ses habitants et donc travailler avec l'État, quelle que soit la couleur du gouvernement. C'est mon point de vue et c'est la raison du vote que j'ai émis en faveur de Philippe Laurent.

On a compris votre position pour pour l'AMF mais pour la présidentielle, Jean-Luc Moudenc, est-ce que coûte que coûte, vous allez soutenir le candidat qui sera désigné par votre parti au début du mois de décembre ?

J'espère effectivement que tout va bien se passer. Je trouve que le débat entre les cinq candidats est un débat de qualité avec des vrais sujets. Et puis surtout, j'ai été frappé en regardant en particulier le débat de dimanche soir, il y a une très très large convergence. Cette pluralité de candidatures n'est pas comme on aurait pu le craindre un risque pour l'unité. Donc, j'ai toute raison de croire qu'effectivement, l'unité sera au rendez-vous autour d'une candidate ou d'un candidat. Et à ce moment là, bien évidemment, je le soutiendrai.

Vous êtes toujours derrière Michel Barnier ?

Je pense que Michel Barnier propose effectivement une candidature qui est originale avec plus d'expérience, plus de séniorité, qu'il amène de l'apaisement et un équilibre pour l'Europe, si on veut peser sur les affaires du monde alors que celle-ci n'a pas démontré son efficacité en particulier sur les questions migratoires.

Un dernier mot sur Airbus qui enchaîne les grosses commandes en ce moment au salon de Dubaï. Tous les spécialistes disent que le constructeur fait les bons choix. Vous êtes convaincu de ça ?

Oui au plus fort de la crise, ils n'ont pas perdu le cap, ils ont retroussé les manches, évité les licenciements secs. On nous disait Toulouse va devenir Détroit, ça va devenir un désert industriel. Je suis heureux que les faits démentent ces propos d'oiseau de mauvais augure, l'avion a de l'avenir et il va muter du point de vue technologique et être de de moins en moins polluant. Et cela, ça se passe à Toulouse et je leur dis bravo.

Le vote de Carole Delga

Pour compléter l'actualité autour de l'élection du président de maires de France, on a appris en ce début de semaine que Carole Delga voterait pour le LR David Lisnard et André Laignel.