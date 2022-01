Aurélien Pradié sur le maintien des meetings : "on ne peut pas mettre éternellement la démocratie sous cloche"

L'année a démarré avec une première polémique, le drapeau européen installé sous l'arc de triomphe pour marquer symboliquement le début de la présidence française de l'UE. Vous avez réagi Aurélien Pradié en disant qu'Emmanuel Macron ne respectait pas l'histoire. En quoi ne respecte pas l'histoire en installant seulement quelques heures le drapeau européen sous l'arc de triomphe ?

Ce n'est pas un petit symbole, un petit détail ou une petite polémique. L'arc de triomphe est un symbole majeur républicain et national et à aucun moment nous n'avons remplacé le drapeau tricolore. Y compris lors de la présidence française de l'union européenne sous Nicolas Sarkozy, on n'a jamais mis le drapeau européen seul, on l'a toujours mis à côté du drapeau tricolore.

Vous avez été nommé porte-parole de la candidate LR, quel va être votre rôle dans la campagne présidentielle ?

Ma mission sera de mener la bataille aux côtés de Valérie Pécresse, de représenter la nouvelle génération et de faire entendre la voie des territoires ruraux. Je suis issu du Lot et je souhaite que notre candidate dans son projet donne une place toute particulière aux territoires ruraux.

Vous êtes six porte-parole en tout, il y a un autre enfant du pays, Guilhem Carayon de Lavaur qui est président des Jeunes Républicains. Vous y voyez un signe pour la droite en Occitanie ?

Je pense que c'est une bonne nouvelle à chaque fois que notre région, que nos territoires peuvent-être représentés, entendus, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde y compris pour ceux qui n'ont pas nos convictions politiques. Le personnel politique se renouvelle dans notre pays, c'est une chance. La bonne idée c'est de faire le rassemblement. La droite française est forte de diverses convictions et sensibilités.

Valérie Pécresse veut supprimer près de 200 000 postes de fonctionnaires. Vous vous retrouvez dans ce genre de propositions ?

Moi je suis un défenseur des enseignants devant les élèves, des soignants devant les malades. Il faut en finir avec un service public qui donne trop de place à l'administration. Il faut remettre les fonctionnaires là où il y a besoin d'être utile pour le public.

Faut-il maintenir les meetings au regard des contaminations Covid qui explosent ?

Oui je le pense. Il faut le faire avec sérieux. Pour ce qui nous concerne nous appliquons des jauges, des règles d'entrée avec vaccination, c'est une question de responsabilité. Mais cela pose une question profonde. Pourrons-nous éternellement mettre sous cloche notre démocratie du fait de la situation sanitaire ? La réponse est non. On doit veiller autant à la santé de nos concitoyens qu'à la santé de notre démocratie et les meetings en font partie. Pour le moment nous appliquons des règles strictes car nous sommes responsables.

Allez-vous voter pour ou contre le pass vaccinal ?

Le débat va débuter cet après-midi, je serai à Paris, j'attends la fin du débat pour me faire un avis. A chaque fois qu'il a fallu étendre les privations de liberté, j'ai voté contre. C'est ma conviction personnelle. Je ne vous parle pas en tant que porte-parole de Valérie Pécresse, mais en tant que député. Et sûrement que par cohérence je voterai contre aussi l'extension du pass vaccinal. Je suis très favorable à la vaccination, je l'ai toujours dit mais jusque là j'ai aussi mené cette bataille à l'assemblée nationale qui consistait à préserver nos libertés publiques.