Philippe Martin en paix avec lui-même après sa condamnation et sa démission du conseil départemental du Gers

Philippe Martin, le désormais ex président du conseil départemental du Gers est notre invité.

Merci d'être sur France Bleu ce matin, deux semaines après votre démission du département, suite à votre condamnation pour emploi fictif. Elle ressemble à quoi votre vie désormais ?

(Rires) A trier ses amis ! Elle ressemble à une vie normale dans le Gers. Comme j'ai toujours vécu, j'ai plaisir à bouger, à rencontrer des gens. Il faut un petit moment pour se reconstruire, à se reconstituer. Puis il y a la période de succession qui est en cours.

Vous avez dit "trier vos amis" ?

C'est une plaisanterie. Dans l'ensemble, je vais bien. J'ai pris ma décision, je suis en paix avec moi-même. Dans cette affaire douloureuse je ne suis pas d'une fierté totale.

Vous avez été condamné, rappelons le, à deux ans de prison avec sursis et trois ans d'inéligibilité pour avoir rémunéré votre ex-épouse pour un emploi fictif parlementaire. Vous avez des regrets?

Oui, des regrets. Je pense que j'ai choisi une procédure dans laquelle, finalement, on peut assez peu se défendre. Le plaider-coupable c'est comme un mini procès, mais où la défense ne s'exprime pas. Mais je voulais mettre un terme à cette histoire qui dure depuis cinq ans, qui est parti d'une lettre de dénonciation anonyme dans laquelle on a usurpé l'identité d'une élue d'opposition. Je pense qu'il y a un moment donné, la société est malade. La justice a besoin d'être confortée. Nous, on est sous le feu.

Les faits sont quand même réels. Philippe Martin est ce qu'à l'époque, fin des années 2000, on se rendait pas compte de ce qu'était un emploi fictif?

Je pense que mon épouse, qui est impliquée dans la vie politique occitane, a été très, très utile à mon mandat de parlementaire. Ce qui est sûr, c'est que les normes, la façon de faire, n'était peut être pas aussi réglée qu'elles le sont maintenant. C'est un fait, c'est comme ça. Et puis, ce n'est pas la peine de pleurer. J'aurais pu me lancer dans un marathon judiciaire. Je vois des élus qui sont mis en cause, qui restent maires de grandes villes du Sud-Ouest.

Jusqu'à une relaxe, ou vous arrivez à croire que vous auriez pu être relaxé dans le cadre d'une autre procédure judiciaire?

Peut être, je ne sais pas. Je ne saurai jamais finalement, parce que j'ai renoncé à ce droit qui était celui de me défendre jusqu'au bout. Et je voyais bien quelle était l'orientation de la justice. Je vois bien quelles sont aujourd'hui les les condamnations qui sont là, donc je n'ai pas envie d'abîmer la collectivité. Je préside depuis plus de vingt ans. Je n'avais pas envie d'être dans le déni d'être, d'instrumentaliser la justice. Je vois des tas de gens. Moi, mon style, c'est pas de tambouriner. Les gendarmes qui viennent faire une perquisition, c'est de coopérer.

La suite de l'histoire, vous l'avez évoqué au début de cette interview, le 25, Philippe Dupouy, le maire du Touget devrait être devrait être élu à votre place. C'est vous qui l'avez choisi, non?

Dupouy, c'est un élu qui est élu depuis 2004, un élu de terrain. Moi, j'ai pu définir quel était le profil qu'il fallait. Il fallait quelqu'un d'ouvert, de terrain, avec de l'expérience et la majorité des élus de notre majorité a estimé que c'était lui qui correspondait le mieux, donc c'est eux qui ont choisi. Je n'ai pas à me mêler.

Il sera un bon président de département ?

Oui, un bon président de département. Et surtout, il y a un très bon groupe d'hommes et de femmes qui vont travailler collectivement. Peut être plus que lorsque j'y étais d'ailleurs, mais qu'ils vont travailler collectivement. On a un programme qu'on avait présenté pendant les élections avec des tas de projets qui seront poursuivis et qui vont continuer.

Pour vous, Philippe Martin, la politique, c'est fini pour toujours ?

La politique quand on en fait depuis 40 ans on est toujours à essayer d'aider les autres et à servir l'intérêt public.

Justement, vous prendrez une place dans la campagne d'Anne Hidalgo, la maire socialiste de Paris?

Non, non, parce que quand on est comme moi, avec cette condamnation, on n'est pas un soutien formidable pour ceux qui se présenteront, peut être même un caillou dans la chaussure, j'ai conscience de tout ça.

Vous arrivez à croire qu'elle va réussir à mobiliser des électeurs Anne Hidalgo ?

C'est une formidable militante. C'est quelqu'un qui fait des choses extraordinaires pour la Ville de Paris, quoi qu'on en pense. Et ce serait une formidable présidente de la République. Après, on voyait bien la situation de la gauche qui parfois tourne au cauchemar tellement chacun pense qu'il peut sauver la gauche individuellement, sans penser que c'est que par l'addition, on y arrivera. En dehors des élections municipales où je vois toutes les étiquettes de tous les partis de gauche, de l'échiquier au PS en passant par le PRG, les écolos et qu'on n'est pas capable de faire la même chose pour une élection cruciale que la présidentielle, ça me désole, ça m'attriste.