56 élus de Dordogne signent un manifeste pour la défense du foie gras

"Soyons fiers de notre foie gras et de nos artisans" : voilà le manifeste signé par 56 élus de Dordogne ce lundi 13 décembre. Depuis quelques semaines, une polémique enfle après que plusieurs maires de grandes villes ont décidé de retirer tout produit à base de foie gras des réceptions officielles, au nom du bien-être animal. C'est le cas des mairies écologistes à Strasbourg, Lyon, ou Grenoble. La maire socialiste de Villeurbanne a également pris la décision de bannir le foie gras des tables officielles en mai dernier.

Le député MoDem de la 3e circonscription de la Dordogne Jean-Pierre Cubertafon est à l'origine du manifeste. Parmi les signataires, le président du conseil départemental de la Dordogne Germinal Peiro, ou encore le président de l'Union des maires de la Dordogne Bruno Lamonerie.

Pour Jean-Pierre Cubertafon, à travers ces décisions, c'est notre patrimoine gastronomique qui est attaqué. "Au départ, j'ai cru que c'était une plaisanterie. Le foie gras, comme la truffe sont des ambassadeurs de notre région. Et quand je dis d'où je suis, on me parle de la truffe noire du Périgord, et on me parle du foie gras ! Ces produits sont connus dans le monde entier, et il faut les défendre. J'ai toujours vu mes grands-parents gaver des oies, donc je crois qu'il faut arrêter. Je les invite à venir en Périgord, je les invite à venir voir, et ils verront que ces produits sont préparés dans les meilleures conditions possibles", indique l'élu. Le maire de Sorges Jean-Jacques Ratier ajoute : "Ce sont des réactions de citadins, c'est la tendance Walt Disney. Pour beaucoup de gens le canard, c'est Donald, qui parle et a des réactions d'humain. Je souffre de ce monde qui vit sur des impressions et sur une méconnaissance totale de la réalité."

