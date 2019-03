Ascoval, Arc, Sucrerie d'Eppeville : Les combats pour l'emploi de Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France

Lille, France

C'est un dossier économique emblématique en ce moment des capacités de la France à conserver une industrie lourde dans le pays : l'aciérie Ascoval de Saint Saulve, près de Valenciennes. 281 emplois sont en jeu, le dernier repreneur, Altifort a jeté l'éponge après avoir été deux petites semaines aux commandes de l'usine qui a de nouveau été placée en redressement judiciaire. Trois offre de reprises ont été déposées jusque-là. Le président de la région évoque clairement ses préférences et indique sa méfiance envers le projet de l'ancien patron d'Ascometal, Franck Supplisson (par ailleurs, adjoint au maire Les Républicains de la ville de Montargis, dans le Loiret) : "j'ai été en contact avec deux des repreneurs qui me paraissent être les plus sérieux, le groupe italien et British Steel. Je pense que je n'ai pas le droit de dire ce que je vais vous dire, moi je m'en moque" :

Monsieur Supplisson, c'est celui qui a planté en partie l'affaire avec Ascometal. Aujourd'hui, il pointe son nez, les salariés ne sont pas chauds, moi non plus.

"Cette entreprise elle est viable, les salariés travaillent bien. Ce serait quand même stupide, quand on a besoin d'acier, d'aller l'acheter forcément en Allemagne, ou alors très loin de l'Europe quand on peut l'avoir à Saint Saulve".

"Moi je préfère m'emballer plutôt que passer mon temps à torpiller les projets. Heureusement que le Président de la République et Bruno Le Maire ont changé la position de l'Etat. On peut me faire plein de reproches. mais moi, au moins je me bats".

Sur l'emploi, je ne gagne peut-être pas à chaque fois mais je me bats.

Le dossier Arc

Autre dossier économique, la verrerie Arc, près de Saint Omer (Pas-de-Calais). L'un des plus importants employeurs privés de la région avec 5 000 salariés. L'usine rencontres des difficultés de trésorerie et a peiné à trouver des fonds pour se développer. 120 millions d'euros ont été levés dont 30 millions d'argent public (la région apporte 12 millions d'euros à elle seule). Un choix financier justifié par Xavier Bertrand : "Si on n'était plus acheteur des arts de la table, de la vaisselle, la verrerie, on pourrait dire c'est terminé. Ce n'est pas le cas. En Europe, en France, dans le monde entier, on en a besoin et on a besoin d'investir.

Je ne jette pas d'argent pas les fenêtres, c'est de l'avance qui a vocation à être remboursée un peu comme un prêt.

La sucrerie d'Eppeville

Le groupe allemand qui possède l'usine veut la fermer et transférer les 122 salariés sur le site de Roye. Une reprise locale est-elle possible avec les planteurs de betteraves ? "Oui, si les allemands sont un peu moins fermés. Pour l'instant, en réunion, j'ai eu des calculettes en costards cravates, face à moi.

Les salariés il s'en foutent, les planteurs de betteraves, ils s'en foutent. Tout ce qui les intéresse, c'est conforter leur modèle en Allemagne. Ce n'est pas possible.

"S'ils veulent partir, ils doivent donner les moyens aux salariés de rebondir, aux saisonniers et aux planteurs de betteraves qui n'auront plus de débouchés. Ils ont touché plus de 8 millions d'euros de CICE (Chèque Impôt Compétitivité Emploi). L'emploi n'est plus là, ce n'est pas normal qu'ils gardent l'argent. Tout l'argent n'a pas été encore versé".