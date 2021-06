Le président sortant divers droite du conseil régional était l'invité de l'émission politique "débat et des Hauts-de-France" ce lundi soir sur France Bleu, en partenariat avec France 3 et la Voix du Nord.

Xavier Bertrand : "Il y a ceux qui se battent contre moi et moi je me bats pour la région"

Il est forcément la cible de toutes les critiques, après 6 années à la tête de la région. Xavier Bertrand défend son bilan et réplique aux attaques. Dernière en date, celle du ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti qui l'accuse d'inactivité dans le dossier du retour du duty-free chez Eurotunnel auquel le gouvernement a finalement donné son feu vert. Xavier Bertrand a salué cette décision tout en soulignant le timing choisi pour annoncer cette décision à moins de 10 jours du premier tour des Régionales : "Oui, on va pas bouder notre plaisir, on a obtenu satisfaction".

Heureusement qu'on s'est mobilisé parce qu'il faut le dire : ils sont quand même à la ramasse ! Pourquoi ils ont attendu autant ?

"Maintenant, je leur dis à nos ministres : encore un effort ! Vous savez ce qu'il faut faire ? Accordez des licences à nos pêcheurs qui attendent de pouvoir pêcher dans les 6 à 12 miles anglais".

Bilan des aides pour l'emploi

Xavier Bertrand a défendu son dispositif Proch'Emploi qui a permis à 21 000 demandeurs d'emplois de retrouver une activité depuis 2016. Il a aussi expliqué l'importance d'une multitude d'aides destinées aux travailleurs (aide à la garde d'enfants, aide aux transports, aide à la location de voiture,...) :

"20 ou 30€ par mois, c'est sacrément important pour beaucoup de familles de la région".

Selon le président de la région, 100 000 personnes ont bénéficié de l'aide au transport, un chèque mensuel de 20€, pour les personnes qui prennent leur voiture pour aller travailler.

Un politique vaniteux ?

Xavier Bertrand a fait son auto-critique sur une époque passée où il était ministre de la Santé puis du Travail :

Il y a une époque où je suis devenu ministre très vite très tôt et vous pensez que votre ambition c'est important et vous oubliez une chose : les gens.

"On me disait t'es là mais t'es pas là. Mais depuis les élections régionales de 2015, ça m'a réveillé et je ne suis pas prêt de me rendormir".

Oui ou Non

Si c'était à refaire, Xavier Bertrand fusionnerait à nouveau la Picardie et le Nord-Pas-de-Calais "évidemment". Vit-il comme une trahison la présence de son ancien vice-président Gérald Darmanin, aujourd'hui ministre de l'Intérieur, sur la liste LREM ? "Non, c'est un choix politique et ça n'enlève rien à l'amitié que je lui porte et lui porterait encore et encore".

Des stocks de masques cachés ? "n'importe quoi"

Sébastien Chenu a affirmé pendant la campagne que la région possédait des stocks de masques cachés, 4,5 millions au total :

Il raconte n'importe quoi. S'il venait de temps en temps aux sessions du conseil régional, il saurait juste exactement combien on a acheté de masques.

"Le FN est un spécialiste des mensonges éhontés parce que pour le FN je suis l'homme à abattre".

Pro-chasse

Le président sortant assume d'être pour la chasse, de "ne plus financer les associations qui veulent la fin de la chasse". Il défend le maintien de subventions aux associations sur la biodiversité, la création de l'opération "Hauts-de-France propres" et de l'opération 1 million d'arbres plantés dans la région.

Les chasseurs sont des écologistes de terrain, de bon sens. Les ruraux ne disent pas aux urbains comment ils doivent vivre.

Paris-Roubaix menacé par les écolos ?

L'équipe de campagne de Xavier Bertrand a diffusé un tract anti-écologistes ces derniers jours affirmant qu'ils étaient contre les sapins de Noël, le Tour de France. Quid de Paris-Roubaix avec Karima Delli (Union de la gauche) à la tête de la région ?

J'assume [de financer la course]. Avec moi, ça va continuer. Est-ce que ça va continuer avec les autres ?

"Parce que c'est une belle fête populaire, c'est notre tour de France à nous. Je suis fier de financer Paris-Roubaix à hauteur de plusieurs centaines de milliers d'euros".

Président de région et candidat à l'Elysée ?

Un auditeur de France Bleu, David, a demandé via Facebook au président de la région comment il comptait diriger la région en cas de réélection et être candidat à la Présidentielle :