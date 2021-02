Xavier Bertrand: en 3ème place des intentions de vote pour la présidentielle

Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, arrive en 3ème position des intentions de vote pour la présidentielle, derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen selon un sondage Ipsos-Sopra Steria pour Franceinfo et L'Obs.

Xavier Bertrand est crédité de 14 à 16% des intentions de vote, selon un sondage Ipsos-Sopra Steria pour Franceinfo et L'Obs. Le président de la région Hauts-de-France arrive en troisième position, derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui arrivent largement en tête avec environ 25% des intentions de vote.

29% des sondés estiment qu'il ferait un bon président

Le président de la région Hauts-de-France souffre d'un déficit de notoriété au niveau national: 33% des sondés affirment ne pas le connaître suffisamment pour dire s'il ferait ou non un bon chef d'Etat. Mais il reste tout de même la troisième personnalité la plus présidentiable parmi celles testées dans le sondage. 29% des personnes interrogées estiment qu'il ferait un bon président de la République mais 38% estiment le contraire. En ce qui concerne Emmanuel Macron, ils sont 38% à affirmer qu'il ferait un bon président, 56% affirment le contraire. Pour ce qui est de Marine Le Pen, 30% des sondés pensent qu'elle serait une bonne présidente, 62% estiment qu'elle serait une mauvaise présidente.

Le sondage a été réalisé par Ipsos-Sopra Steria, via internet, entre les 27 et 28 janvier 2021 et sur un échantillon de 1000 personnes inscrites sur les listes électorales et constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.