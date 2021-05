Xavier Bertrand à Abbeville pour présenter sa liste pour les régionales

Xavier Bertrand en visite à Abbeville, ce lundi, pour présenter sa liste samarienne pour les prochaines régionales. Une liste de droite et du centre baptisée "Se battre pour vous" qui veut axer son programme sur l'emploi, le pouvoir d'achat et la lutte contre la prolifération des éoliennes.

Le président de la Région Hauts-de-France, candidat à sa réélection, a dévoilé le nom de ses 18 co-listiers. Brigitte Fouré, le maire d'Amiens (et 1ère vice-présidente sortante de la Région) occupe la première place devant le député LR Emmanuel Maquet. Pascal Demarthe, le maire d’Abbeville est en 4ème position. Yves Butel, le président des chasseurs de la Somme, repart aussi aux côtés de Xavier Bertrand : il est 6ème sur la liste.

Une liste "qui se battra pour la Somme"

Une liste qui sera, selon Xavier Bertrand, _"celle qui défendra le mieux les intérêts de la Somme: "On a l'expérience, on l'a déjà fait depuis six ans et on a Brigitte Fouré_ (le maire d'Amiens, ndlr) avec nous. Elle est actuellement première vice-présidente du conseil régional et je souhaite qu'elle conserve ses fonctions. _Ce sera la garantie que les intérêts de la Somme ne seront pas oubliés_. C'est un département qui symbolise à la fois la métropole mais aussi des villes moyennes et la ruralité. Entre le barreau ferroviaire Amiens-Creil-Roissy, la réouverture de la ligne de chemin de fer Beauvais-Le Tréport et le Canal Seine-Nord Europe, qui va créer des milliers d'emplois, nous avons accordé beaucoup d'importance à la Somme pendant ces cinq premières années. Et ce n'est pas pour faire le contraire maintenant. Il n'y a pas une liste qui se battra pour la Somme que nous."

La liste de Xavier Bertrand "Se battre pour vous" dans la Somme est la suivante :

1. Brigitte FOURÉ - Maire d’Amiens

2. Emmanuel MAQUET - Député de la Somme

3. Anne PINON - Maire de Dury

4. Pascal DEMARTHE - Maire d’Abbeville

5. Patricia POUPART - Maire de Vironchaux

6. Yves BUTEL - Président de la Fédération des Chasseurs de la Somme

7. Maryse FAGOT - Maire de Vraignes-en-Vermandois

8. Jean-Christophe LORIC - Maire adjoint d’Amiens

9. Claire JOLY - Artisan d’art

10. Jean-Paul MULOT - Vice-président de l’association Arts et Jardins

11. Brigitte LHOMME - Conseillère départementale du canton d’Ailly-sur-Noye

12. Martin DOMISE - Conseiller municipal d’Amiens

13. Alice Pion - Responsable d’une association de chasse au féminin

14. Saïd SALHI - Kinésithérapeute

15. Véronique CLECH - Conseillère municipale d’Amiens

16. Loïc MORIN

17. Bénédicte THIÉBAUT - Maire de Roiglise, Présidente de l’association des Maires de la Somme

18. Aurélien CARON