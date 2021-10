Xavier Bertrand, candidat à la présidentielle : "Qu'on fasse confiance aux territoires, bon sang !"

Xavier Bertrand, qui souhaite obtenir le soutien de sa famille politique, celle de la droite, pour la présidentielle d'avril 2022, est en déplacement dans le Loiret ce vendredi après-midi. Le président de la Région Hauts-de-France, réélu en juin 2021, se rend à Montargis, où l'ancien maire, Jean-Pierre Door, député LR, le soutient activement.

Interrogé en direct sur France Bleu Orléans à 7h45, Xavier Bertrand a développé son concept de "République des territoires" : "un président de la République doit s'occuper clairement des grandes orientations la sécurité, rétablir la justice, mettre fin à l'impunité, mettre fin à une immigration absolument pas contrôlée, lutter contre le terrorisme islamiste, donner des grandes orientations sur l'éducation, la santé", explique le candidat à la présidentielle, crédité de 15% des intentions de vote selon le baromètre PrésiTrack OpinionWay pour Les Echos publié ce jeudi.

Qu'on fasse confiance aux territoires !"

"Mais pour le reste, bon sang ! Pour le reste, qu'on fasse confiance aux territoires et que l'on permette que tout ce qui relève de la vie quotidienne soit directement géré par les élus ! Franchement, la santé, l'économie, les transports, le logement : on a besoin que tout remonte à Paris ?", insiste Xavier Bertrand.

On a pas besoin de tout faire remonter à Paris !"

"Mais il n'y a qu'à Paris qu'ils n'ont pas pris la mesure de ce qui se passe ! La réalité économique, le dynamisme, il est dans les territoires. On a pas besoin de tout faire remonter à Paris. Et avec le sentiment que le président de la République doit s'occuper de tout et de s'occuper de tout tout seul... Il faut laisser respirer ce pays, bon sang ! Et avec cette expérience à la fois de ministre [il fut ministre sous Jacques Chirac puis Nicolas Sarkozy], cette expérience aujourd'hui de président de région, je vois bien que si l'on veut laisser respirer les Français, si on veut une nouvelle dynamique, il faut arrêter de tout bloquer et de tout faire remonter à Paris. Et la santé en est un bon exemple. Jean-Pierre Door [député LR du Loiret, ex médecin] est vraiment quelqu'un qui connaît bien ses sujets. Je me suis déjà rendu à l'hôpital de Montargis [il s'y rend de nouveau ce vendredi matin]. Je vois bien que sur ces questions là, il faut donner aux élus la possibilité d'agir davantage pour juguler la crise sanitaire. Quand tout remonte à Paris, mais ça prend un temps fou, ça retarde. Moi, je veux de l'efficacité et de l'efficacité. Il faut de la proximité!"