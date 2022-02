Xavier Bertrand, conseiller de la candidate LR à la présidentielle : "Valérie Pécresse, c'est du sérieux"

C'est en qualité de soutien et de conseiller de Valérie Pécresse que le président de la région Hauts-de-France est en Limousin ce mercredi. Xavier Bertrand débute sa journée en Corrèze, à Saint-Bonnet-l'Enfantier, où il doit rencontrer des agriculteurs. Mais pour dire quoi ? " Pour leur dire que Valérie Pécresse sera la candidate de l'agriculture mais qui fera vraiment le choix des agriculteurs."

"Un coup d'arrêt à ces taux des charges qui montent"

Le conseiller de la candidate est ensuite revenu sur la loi Egalim 1 puis 2. Adoptée en 2018, la loi EGalim est issue des États généraux de l'alimentation lancés en 2017. Elle vise plusieurs objectifs dont celui de rémunérer correctement les producteurs. "Le frein à main qui bloque notre agriculture, on le desserre d'un cran ou d'un coup ? Ce que veut faire Valérie, c'est vraiment avoir des résultats, mais on ne va pas leur promettre le grand soir comme avec Egalim", selon Xavier Bertrand. En cause, les charges réglementaires et sociales qui semblent trop élevées.

Ce mercredi après-midi, le président des Hauts-de-France parlera santé à Dun-le-Palestel en Creuse. L'ancien ministre y détaillera la proposition phare de Valérie Pécresse : "débureaucratiser l'hôpital et notre système de soin français" mais aussi "permettre à 4.000 docteurs juniors d'être dans tous les territoires".

Une visite politique dans une terre électorale

Terre d'élevage, Xavier Bertrand voudrait aussi faire du Limousin une terre d'élection. Pourtant, lors des dernières présidentielles, le candidat de la droite François Fillon avait réalisé un score entre 15 et 17%. "Qui est président du département en Corrèze ? Pascal Coste. En Creuse ? Valérie Simonet ? Ce sont des amis avec une voix qui porte" estime-t-il. "De toute façon, l'élection présidentielle n'a pas encore débutée puisqu'il faut attendre que sa majesté (sic) Emmanuel Macron daigne nous dire qu'il est candidat..." Mais ce qui est sûr, dit le conseiller de la candidate, c'est que "Valérie Pécresse c'est du sérieux", même contrairement à Eric Zemmour.