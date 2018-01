Lille, France

C'est peu dire que Xavier Bertrand est resté sur sa faim après la signature d'un nouveau traité entre la France et le Royaume-Uni sur le contrôle de l'immigration.

Y'a que le nom qui change, la situation à Calais va rester exactement la même, avec son lot de problèmes et de drames

Ce traité de Sandhurst complète en effet celui du Touquet qui fixe, depuis 2004, la frontière entre les deux pays avec la possibilité de contrôles communs par les polices françaises et britanniques. L'entourage de Theresa May, la Première Ministre britannique, évoque une rallonge de 50 millions d'euros pour financer les coûts de sécurisation de Calais liés aux migrants qui tentent de monter dans les camions. Une enveloppe qui existe déjà selon le président des Hauts de France :

Chaque année, les Anglais nous versent déjà cette somme là. Il n'y a rien de nouveau. C'est une opération de communication au bénéfice des Anglais

Et Xavier Bertrand affirme ne pas comprendre l'attitude d'Emmanuel Macron :

je ne comprends pourquoi le Président n'a pas voulu engager un bras de fer. Là, c'est comme si on avait déposé les ares avant même de vouloir commencer à discuter

Et l'élu picard rappelle les qualités des Britanniques dans ce type de discussions "ce sont nos amis mais ce sont de coriaces négociateurs. Les accords du Touquet sont des accords en or : ils ont tous les avantages pour eux et on a les inconvénients". Pour le président de la région, 50 millions d'euros représentent à peine le coût de la présence des forces de sécurité dans le Calaisis sur une année.