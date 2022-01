Xavier Bertrand en campagne dans le Haut-Rhin pour Valérie Pécresse, à l'écoute des territoires

Xavier Bertrand était dans le Haut-Rhin ce vendredi. Dans la région de Colmar, il a rencontré des élus et des chefs d'entreprises pour être à l'écoute des territoires. Le président de la région des Hauts-de-France mène campagne pour la candidate LR à la présidentielle Valérie Pécresse.

Alors qu'Emmanuel Macron est attendu en Alsace ce lundi 17 et mercredi 19 janvier, notamment dans le Haut-Rhin pour parler "réindustrialisation", à droite, c'est Xavier Bertrand qui était en déplacement ce vendredi dans la région de Colmar.

Le président des Hauts-de-France, désormais conseiller aux territoires et au travail de la candidate LR Valérie Pécresse est venu rencontrer des élus et des chefs d'entreprises.

Une République des territoires

L"idée c'est de prendre la température du terrain et de remonter les attentes des acteurs locaux à la candidate de la droite républicaine.

"Nous souhaitons une République des territoires avec une France plus proche de ses concitoyens et une simplification face aux procédures et aux administrations qu'on n'arrive pas à avoir la plupart du temps. Il n'est pas question de rentrer dans une société déshumanisée. Qu'on laisse faire les territoires, les élus locaux, qu'on fasse confiance aux français" souligne Xavier Bertrand.

Sur le déplacement d'Emmanuel Macron lundi dans le Haut-Rhin, sur la "réindustrialisation", Xavier Bertrand a ironisé : " Il est élu depuis quatre semaines ou il est élu depuis quatre ans et demi ? Comment peut-on lui faire confiance ? On ne peut pas lui faire confiance. Il se démène dans tous les sens pour essayer de faire ce qu'il n'a pas fait pendant son mandat". Vendredi soir, Xavier Bertrand a terminé sa visite dans le Haut-Rhin par une réunion publique à Cernay.