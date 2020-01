Xavier Bertrand engage un bras de fer avec l'Etat sur le dossier du futur hôpital de Lens

C'est le dossier sensible du moment dans le bassin minier : le futur hôpital de Lens. Toujours aucun délai pour sa construction et son ouverture alors que les besoins sont criants dans ce territoire.

Il tape du poing sur la table. Xavier Bertrand en a marre d'être baladé par l'Etat sur la question du nouvel hôpital de Lens : "le bassin minier n'est pas un lieu de seconde zone. Cet hôpital est incontournable" dans un territoire où les pathologies lourdes (problèmes pulmonaires, vasculaires, cancers,...) sont plus nombreuses que la moyenne nationale. Le président du conseil régional des Hauts-de-France est donc passé aux menaces : "J'ai dit au directeur de l'Agence Régionale de Santé : vous n'avez pas un Euro de la Région si au préalable je n'ai pas çà".

Des ministres systématiquement interpellés

Ce coup de colère intervient après des prises de position publiques d'autres élus de gauche (le maire PS de Lens Sylvain Robert et la sénatrice PCF Cathy Apourceau-Poly). "C'est le rôle numéro de l'Etat donc que L'Etat nous dise clairement : on y va et on y va quand et comment" précise Xavier Bertrand qui ajoute :

Je suspends toute participation de la politique régionale au côté de l'Etat en matière de santé tant que le démarrage de l'hôpital de Lens n'ait pas confirmé

