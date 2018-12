VIDÉO - Xavier Bertrand : "11 000 personnes ont retrouvé du travail grâce à Proch'Emploi"

Il y a trois ans, Xavier Bertrand remportait l'élection régionale face à Marine Le Pen. Il a fait son bilan à mi mandat vendredi matin sur France Bleu Nord.

Ça nous fait trois usines Toyota

Le président de la Région Hauts-de-France, s'est félicité des résultats du dispositif Proch'Emploi qu'il a mis en place à son arrivée. Il estime avoir atteint son objectif. « 11 000 personnes sont sorties du chômage. Ça nous fait trois usines Toyota. Comme si elles s'étaient implantées. Et donc ça commence à compter », a-t-il déclaré. Sa priorité reste l'emploi pour la suite de son mandat.

Xavier Bertrand s'est aussi exprimé sur le mouvement des gilets jaunes. Il dit entendre leur colère mais précise avoir répondu au problème de pouvoir d'achat en élargissant les aides à la mobilité. « On accorde désormais l'aide au transport dès 20 km de trajet et non plus 30 km. On l'accorde aussi pour le bioéthanol. Un tiers de la facture est pris en charge si un automobiliste équipe sa voiture. Et c'est bon pour l'environnement et la production agricole », a-t-il expliqué.

200 millions d'euros d'économies

Comment ses aides sont elles financées ? Xavier Bertrand a répondu avoir réalisé 200 millions d'euros d'économie depuis le début de son mandat à la tête de la région. Il a par exemple renoncé à faire apposer le nouveau logo Hauts-de-France sur les trains TER de la région, réalisant ainsi une économie de 800 000 euros.

« Je ne dépense pas plus que ce que l'on a. Le seul impôt, c'est la carte grise mais on l'a baissé. J'ai une ligne rouge. On ne prend rien dans la poche des habitants », a souligné le président de la Région Hauts-de-France.