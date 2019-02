Xavier Bertrand reçoit le prix de la personnalité politique de l'année

Lille, France

C'est un prix qui parle surtout au microcosme politique parisien, mais il n'est pas non plus anodin. Xavier Bertrand a été récompensé mercredi soir du "prix de la personnalité politique de l'année 2018" lors de la 27ème cérémonie des prix du Trombinoscope qui avait lieu à l'Assemblée.

Dans son communiqué, le jury du Trombinoscope, essentiellement composé d'éditorialistes parisiens, est élogieux envers le président de la région Hauts-de-France : "Il est facile pour un président, d'une région comme de toute la République, de jurer, la main sur le cœur, qu'il sera le président de tous ses administrés ; il est plus difficile de l'être vraiment et de le prouver par ses décisions et par ses actes".

L'une des personnalités politiques préférées des Français

Xavier Bertrand, qui a quitté Les Républicains en décembre 2017 après l'élection de Laurent Wauquiez à la tête du parti, est depuis régulièrement cité comme l'une des personnalités politiques préférées des Français dans les sondages d'opinion.

La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a elle été récompensée par le Trombinoscope au titre de "ministre de l'année". Sa collègue au gouvernement, Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, est consacrée "révélation politique de l'année".