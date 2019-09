Xavier Bertrand sur France Bleu : "C'est pas des empoisonneurs, nos paysans"

Hauts-de-France, France

En réaction à la mise en place de ZNT, zones de non-traitement destinées à protéger les populations des pesticides, Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, a déclaré ce mardi sur France Bleu Nord que "nos paysans ne sont pas des empoisonneurs. Ils savent pertinemment qu'il faut produire autrement mais on produit comment ?"

"Je fais plus confiance à ce qui est produit par les paysans français que par les paysans, même européens."

Xavier Bertrand estime que l'Etat, les pouvoirs publics et les collectivités doivent les aider pour trouver de nouvelles solutions car "si demain on a des zones de cent mètres dans lesquelles on n'épandra plus, faut préparer un plan social pour nos paysans qui ne survivront pas." Le président du Conseil régional des Hauts-de-France annonce qu'il a saisi le préfet de région pour dire qu'il est "totalement disponible" avec des associations de maires, avec les représentants agricoles, des représentants environnementaux pour qu'"on puisse voir, commune par commune, quelles solutions trouver".