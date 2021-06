Xavier Bertrand suspend sa campagne des régionales après les intempéries en Picardie

Suite aux intempéries de ce lundi soir à Beauvais et plusieurs autres communes du département de l'Oise, Xavier Bertrand, président sortant de la région Hauts-de-France et candidat à sa réélection lors du second tour des régionales dimanche 27 juin, suspend sa campagne ce mardi et pour au moins une journée.

Xavier Bertrand s'est rendu à Beauvais ce matin pour y apporter son soutien aux habitants touchés par l'orage diluvien lundi soir. Il a demandé que l'Etat reconnaisse l'état de catastrophe naturelle. Egalement présent à Beauvais ce mardi après-midi, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, a annoncé que des commissions se réuniront en ce sens dans les prochains jours.