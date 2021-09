Xavier Bertrand : "Tous les jours, je m'occupe de la région Hauts-de-France"

Accusé par le Rassemblement national d'abandonner les Hauts-de-France, Xavier Bertrand, en campagne pour l'élection présidentielle, a assuré ce jeudi matin sur France Bleu Nord qu'il consacrait toujours autant de temps à la région. "Où suis je ce matin ?", a lancé le président de la région qui préside ce jeudi une séance plénière du conseil régional.

"Si j'ai sollicité la confiance des habitants de la région, c'est pour m'occuper de la région et continuer à le faire", a-t-il assuré, "J'ai un lien particulier avec cette région. Les gens m'ont fait confiance, ils m'ont renouvelé leur confiance à moi et à mon équipe. M'occuper de cette région, pour moi, c'est pas seulement un engagement, c'est aussi une passion".

Xavier Bertrand assure qu'il ne fait pas campagne pour l'élection présidentielle avec les moyens humains et financiers de la région. "Vous me prenez pour qui ?", s'offusque-t-il quand on lui pose la question, "Chaque fois que je me déplace dans le cadre de la campagne, c'est avec les moyens de mon association. J'ai une éthique. Il y a bien longtemps que je fais attention à ça".

L'aide au permis de conduire prochainement étendue

L'emploi reste la priorité du président de la région Hauts-de-France. Le canal Seine Nord est aussi un dossier important. Pour aider les jeunes à accéder à l'emploi, la région prend en charge 90% du permis de conduire. "Nous avons franchi en début de semaine le cap des 1.000 dossiers déposés par des jeunes pour l'aide au permis", a précisé Xavier Bertrand avant d'annoncer que le dispositif allait être étendu. "On va monter certainement à 5.000 jeunes ou 10.000 jeunes".

"On ne va pas laisser tomber Arc"

Interrogé sur la situation économique du verrier Arc à qui il manque 20 millions d'euros pour boucler son année, Xavier Bertrand a répondu qu'il n'était pas question de laisser tomber l'entreprise installée à Arques dans le Pas-de-Calais.

"C'est à eux de faire les efforts nécessaires pour trouver des partenaires privés en premier. Ils ont déjà trouvé les premiers partenaires, ils en cherchent d'autres. Mais si, à un moment donné il y a besoin non pas de leur donner du cash, on n'est pas la banque, on n'est pas des banquiers, mais de leur filer un coup de main temporaire. Oui, moi, je regarderai", a promis Xavier Bertrand.

Le pass sanitaire permet de retrouver une vie normale

"Le pass sanitaire. Je sais que beaucoup sont contre, mais c'est ce qui nous permet aussi de retrouver le plus possible les accents de la vie normale. Et puis, c'est ce qui a permis également de pousser à davantage de vaccination. Faut pas confondre vitesse et précipitation. Dès qu'on peut alléger pour des vraies raisons liées à la santé, on peut le faire. Mais il faut aussi être très, très cohérent ", a souligné le président de la région, même s'il reste critique sur la gestion de la crise par le gouvernement.