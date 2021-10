Xavier Bertrand veut "une peine de prison minimale pour ceux qui s'en prennent aux policiers"

"On a l'impression de vivre dans des films américains et ça ne doit pas durer", dit le président de la région Hauts-de-France et candidat à l'investiture des Républicains pour la présidentielle, invité de France Bleu Vaucluse ce matin.

Le candidat à l'investiture des Républicains pour la présidentielle, Xavier Bertrand, juge que l'impunité est "le problème numéro un" en matière de sécurité. Invité de France Bleu Vaucluse ce vendredi à la veille d'une réunion publique à Courthézon, l'actuel président de la région Hauts-de-France affirme que "le problème numéro un, ce n'est pas l'action des policiers mais l'impunité. Comment peut-on aujourd'hui tirer sur des policiers pour les tuer ? Parce qu'ils ont le sentiment qu'ils peuvent le faire et qu'il n'y aura pas de poursuite derrière. Nos policiers et gendarmes savent interpeller, mais derrière il faut que la justice soit plus sévère."

"Aujourd'hui, les gens veulent vivre en paix et en sécurité, poursuit Xavier Bertrand. On a l'impression qu'on est dans des films américains quand on voit la réalité de la France et ça ne doit pas durer." Le candidat à l'investiture plaide pour la mise en place d'une peine maximale pour les agressions de forces de l'ordre. "Ceux qui nous protègent doivent être protégés, précise-t-il. On s'en prend physiquement à un policier ? Il y a aura une peine minimale obligatoire d'un an. Et vous allez voir si l'attitude ne va pas changer".

Après Éric Ciotti et Valérie Pécresse ces derniers jours, Xavier Bertrand est en Vaucluse ce week-end. Il tiendra une réunion publique à la salle polyvalente de Courthézon ce samedi matin à 11h30.

