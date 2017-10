Malgré son élimination, Xavier Dateu sera de nouveau candidat ce mardi à la mairie de Tours

Xavier Dateu a annoncé lors d'un point presse, qu'il sera candidat ce mardi à la mairie de Tours lors du conseil municipal extraordinaire. Malgré son élimination face à Christophe Bouchet lors du vote interne de la majorité jeudi, il estime que le processus mis en place n'a rien résolu.

Il persiste et signe. C'est depuis le café "Le Congrès", boulevard Heurteloup à Tours, que Xavier Dateu, ancien adjoint aux sports de Serge Babary, a annoncé qu'il était de nouveau candidat à la mairie de Tours ce mardi lors du conseil municipal extraordinaire. Il avait pourtant été éliminé jeudi face à Christophe Bouchet, élu au bénéfice de l'âge lors d'un processus de désignation interne validé par les 42 membres de la majorité. Xavier Dateu estime justement que ce processus de désignation n'a rien résolu, qu'il est imparfait. Il rejette cette procédure estimant qu'il y avait polémique ce soir-là sur la pertinence d'organiser ou pas un 3e tour.

Christophe Bouchet choisi au bénéfice de l'âge

On se souvient que le 12 octobre dernier, lors du vote interne de la majorité, les deux candidats Christophe Bouchet et Xavier Dateu étaient arrivés à égalité à l'issue du second tour : 20 voix chacun et deux abstentions. Christophe Bouchet avait été choisi - comme le prévoit le règlement de cette élection interne - au bénéfice de l'âge. Il est âgé de 55 ans, soit trois ans de plus que son cadet Xavier Dateu.

Une situation qui à l'issue de cette réunion ne satisfaisait déjà personne et posait la question de la légitimité d'un candidat.