Xavier Dateu s'interroge sur une candidature demain soir pour le fauteuil de maire de Tours

Xavier Dateu réfléchit désormais à une possible candidature demain mardi 17 octobre lors du conseil municipal extraordinaire de Tours qui doit désigner le successeur de Serge Babary. Il avait été évincé au bénéfice de l'âge par Christophe Bouchet lors du conseil interne de la Droite le 12 octobre

Xavier Dateu veut succéder à Serge Babary.

Il tiendra ce lundi 11 octobre à 17h une conférence de presse à Tours pour faire le point sur ses réflexions quant à une éventuelle candidature en plus de celle de Christophe Bouchet.

Celui que tous les pronostiqueurs et observateurs de la vie politique tourangelle donnaient vainqueur lors de la désignation en interne le 12 octobre dernier par les LR et l'UDI, affirme réfléchir à présenter lors du conseil municipal extraordinaire de Tours du 17 octobre, sa candidature à la succession de Serge Babary.

On se souvient que le 12 octobre lors du conseil interne de la Droite et du Centre, les deux candidats Christophe Bouchet et Xavier Dateu étaient arrivés à l'issue du second tour à un score égal de 20 voix chacun et 2 abstentions. Christophe Bouchet a été choisi - comme le prévoit le règlement de cette élection interne - au bénéfice de l'âge.

Une situation qui à l'issue de cette réunion ne satisfaisait déjà personne et posait la question de la légitimité d'un candidat choisi parce qu'il a 3 ans de plus que son adversaire.