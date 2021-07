Xavier Fortinon reconduit pour sept ans à la tête du Département des Landes

Le socialiste Xavier Fortinon, 58 ans, président du Conseil départemental des Landes depuis 2017, a été reconduit à ce poste ce jeudi 1er juillet, pour un nouveau mandat de sept ans. Les conseillers départementaux élus au suffrage universel lors des élections des 20 et 27 juin se sont réunis à Mont-de-Marsan, à l'hôtel du Département, pour élire le président de l'assemblée départementale. La réélection de Xavier Fortinon ne faisait aucun doute puisque les candidats d'union de la gauche qu'il soutenait ont largement remporté les élections départementales dans les Landes. La majorité de Xavier Fortinon, qui était constituée de 20 élus sur 30 dans l'assemblée sortante, a été renforcée : ce sont désormais 26 élus qui composent la majorité. L'opposition est réduite à seulement quatre élus.

Xavier Fortinon, qui était le seul candidat, a fait le plein des voix de sa majorité, en obtenant 26 voix lors de cette élection. Les quatre élus d'opposition ont voté blanc.

"Mes premiers pensées vont à mes prédécesseurs, a déclaré Xavier Fortinon lors de son discours juste après son élection, en particulier, ça ne surprendra personne, à Henri Emmanuelli à qui j'ai succédé en 12017 dans les conditions que vous connaissez. Son engagement pour les Landes est aujourd'hui encore très largement reconnu et si notre majorité a été non seulement reconduite mais aussi amplifiée, je n'oublie pas que le bilan que nous avons présenté aux Landaises et aux Landais porte aussi sa marque." C'est à la mort d'Henri Emmanuelli, en 2017, que Xavier Fortinon, alors premier vice-président du Conseil départemental, était devenu président.

Le président réélu s'est aussi adressé aux élus de l'opposition, qui sont seulement quatre sur 30 dans cette nouvelle assemblée. "Je veux dire aux élus de l'opposition qu'ils trouveront avec moi un interlocuteur respectueux, engagé pour que la démocratie au sein de l'assemblée départementale soit exemplaire et je souhaite que cette instance puisse être le lieu du débat, car c'est ça la démocratie, le débat public et contradictoire" a déclaré Xavier Fortinon.

Mandat de sept ans au lieu de six

Le mandat des conseillers départementaux est, selon la loi, de 6 ans, ce qui aurait dû conduire à organiser les prochaines élections en 2027. Mais, en raison de la présence cette année-là de la présidentielle et des législatives, les prochaines élections départementales, comme les prochaines régionales, ont été repoussées à 2028. Le mandat actuel des conseillers départementaux va donc durer sept ans.