La course aux parrainages de la présidentielle 2017 : les maires alsaciens ne sont plus dupes

Avant l'élection présidentielle 2017, les maires alsaciens voient revenir un fléau de saison : le démarchage des candidats pour obtenir leurs 500 parrainages. Aujourd'hui, les maires se disent lassés : leur candidat sera donc Paul Mumbach, maire de Dannemarie et représentant des "Maires en colère".

Les candidats à l'élection présidentielle sont dans la course aux parrainages. Ils font donc appel aux maires des petites communes, vivier qui leur permet d'obtenir les parrainages manquants.

Les maires sans étiquettes sont les plus sollicités : courriels, appels, entretiens... Tout est bon pour obtenir la voix des élus. Depuis deux semaines, le téléphone n'arrête pas de sonner à la mairie de Colroy-la-Roche. Ce qui commence à agacer Emil Fluck, le maire :

On a une dizaine d'appels par semaine et tous les deux jours, on reçoit un tract pour un parrainage : gauche, droite, centre, extrêmes et les candidatures marginales... A l'arrivée, ça fait beaucoup de papier, je ne lis même plus !