Après l'échec de l'union, les socialistes nordistes lancent la campagne d'Anne Hidalgo

Alors que la candidate Anne Hidalgo patine dans les enquêtes d'opinion et que la gauche est plus divisée que jamais, le Parti Socialiste lance ses comités départementaux. Dans le Nord, bastion historique du PS, les élus locaux veulent croire en la capacité du parti à mobiliser sur le terrain.

"Anne Hidalgo a souhaité l'union, ça n'a pas été possible, nous le regrettons." D'entrée de jeu, Benjamin Saint-Huile, premier secrétaire de la fédération du Nord du Parti Socialiste, écarte la question de l'union de la gauche pour la présidentielle. La candidate du PS ira jusqu'au bout, "elle a pris ses responsabilités, mais personne ne lui a répondu", explique-t-il. Au siège lillois du PS, les grandes figures du parti dans le département ont officiellement lancé le comité départemental pour la campagne d'Anne Hidalgo, qui plafonne toujours pour le moment autour de 5% dans les enquêtes d'opinion.

Si la gauche est explosée, le PS veut se montrer uni et prêt pour la derrière ligne droite qui s'ouvre. "Nous sommes la seule force de gauche avec une telle force sur le terrain", avance rapidement le sénateur Patrick Kanner, aussi vice-président de la campagne d'Anne Hidalgo, assurant que la candidate a reçu beaucoup plus de parrainages que les 500 réglementaires.

Le nombre de militants a reculé, mais nous avons encore des forces, et notamment de très nombreux élus locaux partout en France - Patrick Kanner

Cet important réservoir d'élus locaux est donc l'une des premières forces du PS. "Nous serons d'abord des antennes pour écouter ce que disent les gens de la France telle qu'elle se vit au quotidien, mais on est aussi des apporteurs d'idées", explique avec enthousiasme le maire de Douai Frédéric Chéreau. "C'est aussi ça la force d'Anne Hidalgo, et je me retrouve dans ses propositions, car elles sont applicables dans la réalité, elles sont frottées du concret."

Le PS en danger, un salut venu du Nord ?

Après un échec retentissant en 2017, le PS se retrouve en situation difficile. Si Anne Hidalgo n'atteint pas les 5%, les frais de campagne ne sont pas remboursés. Benjamin Saint-Huile espère que le Nord, qui reste l'une des fédérations les plus importantes du pays avec aujourd'hui 2 800 adhérents, sera une terre porteuse pour la candidate socialiste.

Le danger est pour la gauche de manière générale qui peut se retrouver en difficulté - Benjamin Saint-Huile

"Le Nord reste une boussole pour le Parti Socialiste, Anne Hidalgo est déjà venue à Lille au début de sa campagne. Notre travail est d'aller porter sa parole à travers des actions concrètes et évidemment il y aura de nouveaux déplacements", avance le premier secrétaire nordiste. L'autre enjeu sera de convaincre la jeunesse que la meilleure option à gauche est celle proposée par le PS. "On va se présenter telle qu'on est, des jeunes militants, il n'y a pas que des vieux éléphants !", lance Margaux Rouchet, conseillère régionale de 28 ans.

La candidature Taubira agace

Malgré une unité de façade, la question du rassemblement est sur toutes les lèvres, et la récente candidature de Christiane Taubira ne passe pas vraiment. "Anne Hidalgo est en campagne depuis 1 ans maintenant, elle a une équipe, un programme. Christiane Taubira, elle, arrive comme une sorte de Deus ex Machina d'on ne sait où", s'agace Patrick Kanner. "Je ne crois pas à la candidature providentielle, elle vient rajouter de la confusion à la dispersion, elle aurait pu être utile autrement".

Christiane Taubira qui était en déplacement à Lille le même jour, pour aller à la rencontre des étudiants de Sciences Po Lille notamment. Les socialistes croient encore qu'elles prennent ses responsabilités, et que "la raison l'emporte sur la passion" selon les mots du sénateur Patrick Kanner.