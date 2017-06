Législatives: la campagne à l'américaine de la République En Marche

La campagne des élections législatives se termine vendredi soir à minuit. Malgré le raz-de-marée de La République En Marche au premier tour, dans le Loiret, les militants continuent leurs actions sur le terrain, avec notamment du porte-à-porte.

Dans la deuxième circonscription loirétaine, les militants considèrent que "rien n'est gagné". La candidate de La République En Marche, Caroline Janvier, y est arrivée en tête avec 35% devant Serge Grouard (député sortant Les Républicains) à 27.76%. Ce score de 35% est également le score réalisé à Saint-Jean de la Ruelle. Dans cette commune, 28% de la population est retraitée et 16% sans emploi, selon les données de l'INSEE datant de 2013. C'est pour cela que ces militants ont ciblé cette commune en pleine journée. Caroline Janvier y a accompagné ses militants pour une action de porte-à-porte.

Caroline Janvier conseillée par un proche d'Obama

La technique du porte-à-porte est essentielle pour la candidate En Marche. "On va chez les gens et on leur propose d'échanger" explique-t-elle. "On essaie d'aller un peu partout. En général, on y va avec des habitants de la commune ou du territoire concerné". Caroline Janvier a été conseillée par Lex Paulson, responsable de la campagne porte-à-porte lors de la campagne de Barack Obama en 2008.

Aujourd'hui, il est partisan de La République En Marche. Il livrait, au mois d'avril, ses recommandations. "Le porte-à-porte, c'est dix fois plus efficace sur le terrain. Pour gagner une seule voix, ça prend 189 e-mails mais seulement 15 portes frappées" déclarait-il lors de son passage à Orléans.

Interview de Lex Paulson, conseiller de Barack Obama lors de son élection en 2008, lors de son passage à Orléans en avril 2017. Copier

On ne peut pas plaire et on ne doit pas plaire à tout le monde, c'est le principe de la démocratie. - Caroline Janvier, candidate En Marche dans la deuxième circonscription du Loiret

Cette façon d'aborder la population n'est pas toujours couronnée de succès. Pour Caroline Janvier, "on ne peut pas plaire et on ne doit pas plaire à tout le monde, c'est le principe de la démocratie". Certains ne sont pas convaincus. "Je n'ai pas envie d'en parler plus que cela" affirme cette stéoruellanne. "On commence à en avoir par-dessus la tête des élections, entre les présidentielles et les législatives".

Parfois, c'est efficace. "Au premier tour, j'avais fait un autre choix mais entre les deux candidats qui restent, je vais voter pour elle. C'est la première fois que l'on vient en contact avec moi et cela me plait", affirme une autre habitante de Saint-Jean de la Ruelle. Au total, ce mercredi matin, une douzaine de personnes ont ouvert leurs portes en deux heures.