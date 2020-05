Indre-et-Loire : les conseils municipaux élisent enfin leur maire

Ce samedi 23 mai, près de deux semaines après la sortie du confinement, en Touraine les premiers conseils municipaux se réunissent pour installer leurs élus et élire leur maire. A La Riche et à Richelieu, le conseil municipal se réunira à 11H00, à Ballan Miré à 10h30 et à Montbazon à 10h00. Pour la majorité des communes, il n'y aura pas de suspense, la tête de liste élue au 1er tour sera élue maire. Mais pour d'autres communes, l'affaire est loin d'être dans le sac, c'est le cas à Chenonceaux où l'élection du maire ressemble à un clochemerle local.

A Chenonceaux, en effet, la succession de Maryse Couillard, la maire sortante, ne semble pas simple. Battue dès le 1er tour, elle risque fort de regarder d'un œil goguenard la bagarre qui s'annonce pour le fauteuil de maire. La tête de liste de son opposition a obtenu 76% des voix mais trois candidats de la même liste ont obtenu plus: 77% des suffrages. Il n'en fallait pas plus pour que le doute s'installe sur le nom du futur maire. L'affaire a mijoté pendant les deux mois du confinement. Impossible de se mettre d'accord. Ce samedi matin à Chenonceaux, ils seront donc au moins trois à viser la fonction de maire. Le conseil se tiendra sans public et à huis-clos, c'est-à-dire que les journalistes ne seront pas admis. Personne ne sait quel nom sera choisi par les 11 nouveaux élus municipaux du conseil. Pour créer l'unité en début de mandat, il y a mieux...

Dans la majorité des autres communes ce sera plus simple qu'à Chenonceaux. A Montbazon, Sylvie Giner, ancienne adjointe au maire, succédera à Bernard Revêche et à Chambray-les-Tours, Christian Gatard se succédera à lui-même. Dans d'autres communes pourvues dès le 1er tour, les réunions des conseils municipaux ne se tiendront que la semaine prochaine. Ce sera le cas lundi 25 mai à Montlouis, Joué-lès-Tours, et à Saint-Cyr-Sur-Loire respectivement à 18h00, 18H30, et 19h00; mardi 26 mai à Saint Avertin à 18h00; et jeudi 28 mai à Notre Dame d'Oë à 19h00.