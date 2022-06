TVA : "Monsieur Mélenchon a un problème avec la vérité !" lance Bruno Le Maire sur France Bleu Normandie

J-3 avant le second tour des législatives. Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances, ancien député de l'Eure, explique ce que le gouvernement prévoit pour aider les Français, face à l'inflation. Il s'exprime aussi sur les passes d'armes avec la Nupes et son leader, Jean-Luc Mélenchon.

À trois jours du second tour des élections législatives, en pleine envolée de l'inflation et dans un contexte de préoccupations sur le pouvoir d'achat, le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, était l'invité de France Bleu Normandie, jeudi 16 juin.

Bruno Le Maire, les sondages parlent d'une possible majorité relative à l'Assemblée nationale pour votre camp, Ensemble. Comment allez-vous gouverner le pays pendant cinq ans, s'il y a une majorité relative ?

On va déjà essayer d'obtenir une majorité absolue dimanche. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que ça permet la discussion à l'Assemblée. Ça permet les échanges, ça permet de construire des compromis, mais ça permet surtout de décider. On va avoir le projet de loi sur le pouvoir d'achat dès le mois de juillet. Je souhaite que nous puissions décider très rapidement l'augmentation des pensions de retraite, l'augmentation des minima sociaux, la prolongation du bouclier sur le gaz.

Très rapidement, ça veut dire quand ?

Ça veut dire que fin juillet-début août, nous souhaitons que le projet de loi puisse être adopté. Vous voyez bien que si nous avons une majorité absolue, ça n'interdit pas les discussions. Mais lorsque la discussion est terminée, ça permet de décider sans avoir à essayer de construire des compromis un peu bancals ici ou là. Donc ça permet de préserver le dialogue. Mais c'est aussi un gage d'efficacité, de rapidité pour les Français. Je le vois sur les déplacements dans les territoires, qui ont besoin de décisions rapides, pour les protéger contre l'augmentation des prix.

Vous dites fin juillet-début août, mais d'ici là, les prix des carburants vont-ils continuer à flamber ?

Les prix à la pompe sont extrêmement élevés, bien entendu. C'est pour ça qu'on a mis en place cette remise de 18 centimes d'euros, et c'est pour ça que nous travaillons à la mise en place, début septembre, d'un dispositif pour les gros rouleurs. Je discute avec des ouvriers dans une usine, avec des salariés dans une entreprise, qui me disent : "Nous, on ne peut plus venir travailler, monsieur Le Maire. " Je le vois dans mon département de l'Eure et dans ma circonscription, ils me disent : "Ça me coûte trop cher, faire 50, 60 kilomètres aller et retour, voire le double chaque jour pour me rendre à l'usine ou sur mon lieu de travail, ce n'est pas possible, c'est trop cher." Je vois aussi des jeunes apprentis qui sont en réelle difficulté. J'en ai vu encore hier qui m'ont dit : "J'ai 780 € par mois, je ne peux pas me payer les 70 ou 80 € de plus à cause du prix de l'essence." Donc, il est indispensable de mettre en place, début septembre, un dispositif pour ceux qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser leur voiture pour aller travailler ou pour aller en alternance, pour mieux les couvrir contre cette augmentation du prix de l'essence.

En ces derniers jours de campagne, les passes d'armes avec la Nupes se multiplient. Exemple avec la TVA : Jean-Luc Mélenchon affirme que vous voulez l'augmenter. Vous parlez de "délire" et de "complotisme" de la part du leader de la Nupes, et répondez qu'elle ne bougera pas de tout le quinquennat. Ce n'est pas un pur engagement de campagne, ça ?

Ça ne manque pas de sel venant de Jean-Luc Mélenchon. Qui est-ce qui propose une augmentation de plus de 100 milliards d'euros des impôts ? Ce n'est pas Bruno Le Maire, c'est Jean-Luc Mélenchon ! Qui a baissé les impôts de 52 milliards d'euros au cours du quinquennat passé ? C'est Emmanuel Macron et son ministre des Finances ! On a baissé l'impôt sur le revenu, on a supprimé la taxe d'habitation, on a supprimé les taxes sur l'intéressement, on supprime aujourd'hui la redevance audiovisuelle. En fait, je pense que monsieur Mélenchon a un problème avec la vérité. Et donc, au lieu de regarder la vérité en face, à savoir que nous baissons les impôts, lui propose de les augmenter. Il essaye de faire croire aux Français -ce que je trouve à la fois déplacé et pas respectueux de la démocratie- que nous aurions des plans cachés. Nous n'avons aucun plan caché, nous ne voulons pas augmenter les impôts, nous voulons les baisser et nous n'augmenterons pas la TVA. Mais je le redis, monsieur Mélenchon a un problème de rapport avec la vérité.

Le Rassemblement national est arrivé en tête dans les cinq circonscriptions de l'Eure, dont la première, où vous avez été député. Il pourrait y avoir plusieurs dizaines de députés RN à l'Assemblée. Est-ce que ça vous inquiète ?

Oui, parce que le véritable enracinement, ce n'est pas la Nupes, qui est une alliance de circonstance entre des gens qui n'ont absolument rien à voir et qui défendent des idées contradictoires. C'est une opération politicienne la Nupes, qui durera ce qu'elle doit durer, c'est-à-dire quelques semaines ou quelques mois, et puis ensuite, chacun rentrera au bercail. En revanche, le Rassemblement national, c'est un enracinement profond. Je le vois dans la circonscription où je suis élu depuis quinze ans, le Rassemblement national gagne des voix, approfondit son ancrage. Raison de plus pour répondre à tous ces électeurs que je vois dans le département, qui nous demandent de valoriser le travail : nous le faisons, il faut sans doute le faire plus et le faire mieux ; qui demandent de la sécurité, que nous luttions contre la délinquance. Je pense qu'il faut entendre ces messages-là, parce que moi, ma vraie préoccupation, beaucoup plus que la Nupes aujourd'hui, c'est l'enracinement du Rassemblement national dans les territoires français. Nous devons apporter une réponse à tous ceux qui se disent aujourd'hui qu'il n'y a pas d'autre issue que le vote pour le Rassemblement national. Je crois profondément que ce vote est une impasse. Je crois aussi profondément que nous devons apporter des réponses aux préoccupations de ceux qui sont tentés par ce vote.