Décès de Jacques Chirac : les hommes politiques des Pyrénées-Orientales se souviennent

Jacques Chirac est décédé ce jeudi 26 septembre à l'âge de 86 ans. L'ancien président de la République est venu plusieurs fois dans le département. Certains hommes politiques des Pyrénées-Orientales l'ont rencontré et se souviennent d'un homme bon vivant et chaleureux.

Perpignan, France,

Paul Blanc, maire de Sournia, se souvient de Jacques Chirac le bon-vivant, et notamment d'une rencontre avec l'homme d'Etat en 1988 alors qu'il était venu faire campagne pour la présidentielle à Perpignan puis à Béziers : _"Lorsqu'il est monté dans ma voiture, il m'a demandé si j'avais apporté à manger. Il avait une formule qui était peut-être terre-à-terre mais ô combien juste. Il disait : "quand on est en campagne, il faut, à chaque fois que l'occasion se présente, en profiter pour pisser et manger un morceau."_J'avais prévu quelques charcuteries catalanes dont il était particulièrement friand, il était ravi."

Paul Blanc aimait aussi l'homme politique : " C'était u_n grand président à la portée de tous. Il n'a pas fait tout ce qu'il aurait voulu. J_e retiendrais la loi de 2005 sur l'égalité des chances pour les personnes en situation de handicap. Il avait poussé les ministres de l'époque à se lancer dans ce texte de loi. "

"Un charmeur"

Un homme chaleureux, c'est ce que retient André Bascou, maire de Rivesaltes : "C'était quelqu'un de très bienveillant, amical, à l'écoute des personnes. C'était un charmeur aussi. Lors d'un déplacement à Rivesaltes pour déposer une gerbe au pied de la statue du Maréchal Joffre, il a été d'une gentillesse étonnante envers tout le monde."

Si Jean-Paul Alduy, ancien sénateur-maire de Perpignan, n'a pas toujours adhéré à ses décisions politiques, il a en revanche apprécié ses qualités humaines. "D'un point de vue personnel, je dirais que c'était un homme étonnant, chaleureux, attentionné, très agréable à vivre. Je me souviens quand je l'ai vu à Perpignan. Il était avec Lionel Jospin, premier ministre à l'époque, et le contraste était saisissant. D'un côté, c'était la statue du commandeur, rigide avec certes un peu d'humour et de l'autre côté un homme jovial qui vous embrassait."

Des décisions importantes pour le département

Claude Barate, ancien député RPR, a rencontré Jacques Chirac pour la première fois en 1973. Il a bénéficié de son soutien lors des élections législatives. Si il décrit l'ancien président de la République comme quelqu'un de pudique et d'humble, il se souvient aussi de quelques dossiers "locaux" sur lesquels Jacques Chirac est intervenu : "Je repense au barrage de Caramany dont il a permis le financement par des fonds européens ou encore l'aide qu'il a apporté pour l'ouverture de la ligne TGV entre Barcelone et Perpignan."