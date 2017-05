Y aura-t-il assez d’assesseurs dimanche en Pays de Savoie ?

La question préoccupe l'Association des maires de France, car avec l'élimination du PS et Les Républicains, les candidats pour tenir les bureaux de vote sont moins nombreux.

Trouver des assesseurs pour tenir les bureaux de vote n’a jamais été simple, mais pour ce second tour de la présidentielle, c’est encore plus compliqué. Car avec l’élimination des deux partis ayant un grand nombre d'adhérents (le PS et Les Républicains), il y a de moins en moins de personnes volontaires pour tenir les bureaux de vote.

Le problème c’est dans les communes moyennes

Les communes les plus importantes ont réglé le problème en faisant appel aux employés communaux. Pour les plus petites communes tenir un bureau de vote ce n'est pas non plus un souci, c'est pour les communes moyennes que le problème peut se poser. C’est par exemple le cas à Rumilly, ou la ville fait appel à des bénévoles.

Rumilly à la recherche d’assesseurs

Mais pour ce second tour de la présidentielle, il en manque. La mairie de Rumilly est donc à la recherche d'assesseurs. Mais le maire Pierre Béchet n'envisage pas de réquisitionner les premiers électeurs qui arriveront dans les bureaux dimanche : " c’est assez curieux mais on peut recruter des assesseurs le matin même dans les bureaux de vote. Mais je n’irais pas jusqu’à cette extrémité, au pire je ferais appelle à des employés communaux ".

Selon le mouvement En Marche en Haute-Savoie une quinzaine de mairies aurait signalé un besoin d'assesseurs pour ce dimanche.